仍有壓力｜仲量聯行：樓價恐再跌一成 政府應研助樓市步出陰霾政策

有物業顧問認為，本地住宅市場和商用物業投資市場，在銀行收緊按揭審批及息率高企的雙重打擊下，在未來6個月仍將繼續下跌。
仲量聯行昨日發表本港樓市的半年總結和下半年展望。在私人住宅方面，仲量聯行認為，雖然根據差估署數據，私人住宅售價在今年首五個月回落1.7%，但撤辣無法扭轉樓價跌勢；該行香港主席曾煥平預計，下半年中小型住宅樓價最多或跌10%，主要是高息影響本港買家的置業意欲，而在持續高息及物業估值下滑影響，銀行自然收緊按揭貸款的審批，令買家置業更為困難。此外，新盤市場減價戰持續，也影響市場氣氛。
樓市已見97後最長跌勢 政府應研措施協助
基於樓價在對比2021年高峰期已經有23%跌幅，再告偏軟，或會令負資產宗數突破10萬宗。曾煥平又指，樓價自2021年9月以來已連跌三年，是自97年亞洲金融風暴以來最長的跌勢;希望當局採取更多措施應對，包括評估樓市風險、向首置人士提供低息貸款，向合資格人才推出額外置業鼓勵及將住宅物業納入新資本投資入境計劃的投資範圍等。
至於寫字樓市場，該行指，整體甲級寫字樓租金於上半年回落4.3%，在新供應競爭下，導致中環租金下跌7.1%，跌幅為各主要分區市場最顯著。值得留意的是，上半年租賃需求主要來自金融、保險、地產及專業服務業。
商舖空置輕微改善 挑戰仍大
至於商舖市場，核心區街舖空置率由去年底的11.6%略為改善至11.5%；展望下半年，該行認為，核心區街舖和優質商場的租金升幅最多達5%。