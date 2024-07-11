仍有壓力｜仲量聯行：樓價恐再跌一成 政府應研助樓市步出陰霾政策

有物業顧問認為，本地住宅市場和商用物業投資市場，在銀行收緊按揭審批及息率高企的雙重打擊下，在未來6個月仍將繼續下跌。

仲量聯行昨日發表本港樓市的半年總結和下半年展望。在私人住宅方面，仲量聯行認為，雖然根據差估署數據，私人住宅售價在今年首五個月回落1.7%，但撤辣無法扭轉樓價跌勢；該行香港主席曾煥平預計，下半年中小型住宅樓價最多或跌10%，主要是高息影響本港買家的置業意欲，而在持續高息及物業估值下滑影響，銀行自然收緊按揭貸款的審批，令買家置業更為困難。此外，新盤市場減價戰持續，也影響市場氣氛。