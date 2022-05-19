代理動態｜中原看好啟德潛力增開旗艦店 區內租金至今年底看升10%

啟德新區正進入盛放期，區內物業潛力優厚，而啟德城西岸的住宅項目正陸續落成及入伙，加上港鐵東鐵綫過海段正式通車，啟德物業的升值潛力大爆發。中原地產有見及此瞄準商機，開設啟德城西岸旗艦店，於今天(19日)正式開幕，並邀請各大發展商代表賞面蒞臨，一同為分行主持開幕禮，場面熱鬧。
新店面積佔地超過1,700方呎，而中原啟德團隊亦看好區內發展，未來將重點投資發展該區業務，包括於區內設立全新總部，進一步擴展規模。計及九龍灣兩間分行，中原啟德團隊的分行數目增至9間，是區內最具規模及最多分行的地產代理，相信可開拓客源之餘，亦可滿足區內新增居住人口的地產代理服務需求。
陳永傑看好第二季樓價追回跌勢
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港新冠肺炎疫情持續降溫，政府亦適時放寬社交距離措施，經濟活動逐步復常，樓市隨即轉旺。他稱，本月多個一手新盤排隊登場，訂價克制，成功令累積多時的購買力全面釋放，本月一手成交量暫錄逾640宗，在多盤齊發下，料本月一手成交量可錄約1,500至2,000宗。他續稱，反映樓價的中原城市領先指數CCL最新報181.25點，與去年中高位191.34點僅相差5.3%，估計今季有望追回跌勢，重返190點水平，甚至創新高。
劉瑛琳：啟德首4個月租賃成交宗數將追平去年全年
中原地產九龍董事劉瑛琳指出，啟德新區近年發展迅速，即將搖身一變成為東九龍全新核心社區，配合去年屯馬綫全綫通車及東鐵綫過海段近日正式通車，交通網絡四通八達，相信會為區內帶來龐大的住屋及租賃需求，物業升值可期。她透露，啟德新區今年首4個月合共錄得703宗租賃成交，較去年同期279宗急升1.5倍，即將追平去年全年804宗租賃成交量，且租金走勢平穩，平均實用呎租徘徊約40元水平，部分特色戶及開放式單位的每方呎實用租金可高逾58元，可見租賃需求龐大，兼有價有市，相信東鐵綫過海段通車後，區內租金至今年底可望上升約10%。