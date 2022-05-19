代理動態｜中原看好啟德潛力增開旗艦店 區內租金至今年底看升10%

啟德新區正進入盛放期，區內物業潛力優厚，而啟德城西岸的住宅項目正陸續落成及入伙，加上港鐵東鐵綫過海段正式通車，啟德物業的升值潛力大爆發。中原地產有見及此瞄準商機，開設啟德城西岸旗艦店，於今天(19日)正式開幕，並邀請各大發展商代表賞面蒞臨，一同為分行主持開幕禮，場面熱鬧。

新店面積佔地超過1,700方呎，而中原啟德團隊亦看好區內發展，未來將重點投資發展該區業務，包括於區內設立全新總部，進一步擴展規模。計及九龍灣兩間分行，中原啟德團隊的分行數目增至9間，是區內最具規模及最多分行的地產代理，相信可開拓客源之餘，亦可滿足區內新增居住人口的地產代理服務需求。