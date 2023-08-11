代理動態｜利嘉閣地產推出全新「AI搵樓分析師-RICA」 具備五大功能

利嘉閣地產秉承積極創新、領先同業的宗旨，在AI (人工智能)快速發展的時代，大力開拓AI科技，今日(11日)宣布強勢推出全新「AI搵樓分析師-RICA」，讓利嘉閣真盤源平台更加人性化，助客戶更容易覓得心儀單位。
利嘉閣地產全新的「AI搵樓分析師-RICA」具備五大功能：
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「AI建構真盤源」：以AI檢視及核對市場成交數據，確保盤源真實在售，買家物色單位時可以更加安心。
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「AI推送樓盤資訊」：啟動關注屋苑或樓盤功能，一有合適的筍盤上架或關注樓盤的價格有變動，透過AI即時推送到客戶的手機，讓客戶即可以快人一步收到信息，不會錯過入手筍盤機會。
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「AI樓盤推薦」：用人工智能結合買家喜好及成交數據，為客戶更快更精準提供心水樓盤。
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「AI VR睇樓」：提供高清實景睇樓，內置的標尺功能，能夠即時掌握單位尺寸，更精確地了解單位的實用性及間隔特點。
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「AI模擬裝修」：瞬間「睇」驗不同的裝修風格，讓客戶了解如何裝修心儀的未來家居。
利嘉閣地產主席施慧勤表示，「AI搵樓分析師-RICA」應用了近年大熱的AI(人工智能)科技，創作出獨一無二的擬真人物-RICA，在本港地產代理業界中是一嶄新突破。客戶足不出戶，亦可獲得精確有用的樓盤數據，同時又能夠像親臨其境般掌握心儀單位的全面資訊。
她稱，利嘉閣地產向來緊貼創新科技發展，積極將科技融入地產代理行業，歷年推出的「真盤源」平台、專屬虛擬貨幣RicaCoin、盤源雲端系統及「VR360高清實景」睇樓等創新項目，都廣受客戶及前線員工所推崇。