代理動態｜利嘉閣推出「睇樓贏巨賞」 更可奪66888元預付卡簽帳額

利嘉閣地產善用科技資源，推出多個創新項目，幫助買家圓置業夢。自中港全面通關後，本港樓市急速轉勢起飛，有見市場氣氛日漸暢旺，公司亦把握時機，乘勢推出「睇樓贏巨賞」活動，買家經利嘉閣視察本港二手物業時，只要以電子形式簽立「睇樓紙」(下稱：電子睇樓紙)，就可登記參加抽獎，贏取豐富獎品；如果之後經利嘉閣買入物業，更有機會奪得66,888元預付卡簽帳額。
斥逾百萬進行宣傳 推出兩個階段大抽獎
是次利嘉閣為配合推廣「電子睇樓紙」，強勢推出「睇樓贏巨賞」活動，合共斥逾100萬元作線上及線下廣告宣傳，並且推出兩個階段的大抽奬，送出超過50份名貴禮物，總值超過16萬元。
由即日起至6月30日，客戶只要經利嘉閣實地睇樓前，簽立有效的「電子睇樓紙」，並透過「利嘉閣真盤源App」註冊成為會員，即可登記參加「睇樓大抽獎」。與此同時，如客戶最終經利嘉閣成功促成交易，更可自動參加「成交大抽獎」，有機會奪得66,888元預付卡簽帳額，名額共2個。
冀令「電子睇樓紙」應用更為普及
利嘉閣地產主席施慧勤表示，自從利嘉閣地產推出「真盤源」平台後，近年「真盤源」已經成為利嘉閣最具標誌性的企業形象，亦肯定了利嘉閣是業界中敢於破舊立新的佼佼者。去年，利嘉閣推出「RicaCoin」專屬虛擬貨幣，以及「醫護置業慈善獎賞」等計劃，亦進一步提升大眾對利嘉閣的品牌形象。為順應網絡大數據時代，利嘉閣亦逐步配合科技的應用，務求讓客戶在搵樓置業的過程中，獲得更佳的體驗。利嘉閣更投放大額的宣傳推廣，希望令「電子睇樓紙」的應用更為普及。
施慧勤稱，客戶應用「電子睇樓紙」，可電子儲存其睇樓單位、日期等資料，方便將來重溫搵樓、睇樓的記錄，比較不同的樓盤，幫助選定心頭好。此外，利嘉閣亦可透過數據，分析買家對不同類別樓盤的喜好，以便更快更精準地提供合適的盤源，有效協助促成交易；所以「電子睇樓紙」絕對稱得上是雙贏方案，亦是地產代理服務的大趨勢。