代理動態｜利嘉閣推出「睇樓贏巨賞」 更可奪66888元預付卡簽帳額

施慧勤稱，是次利嘉閣為配合推廣「電子睇樓紙」，強勢推出「睇樓贏巨賞」活動，合共斥逾100萬元作線上及線下廣告宣傳。

利嘉閣地產善用科技資源，推出多個創新項目，幫助買家圓置業夢。自中港全面通關後，本港樓市急速轉勢起飛，有見市場氣氛日漸暢旺，公司亦把握時機，乘勢推出「睇樓贏巨賞」活動，買家經利嘉閣視察本港二手物業時，只要以電子形式簽立「睇樓紙」(下稱：電子睇樓紙)，就可登記參加抽獎，贏取豐富獎品；如果之後經利嘉閣買入物業，更有機會奪得66,888元預付卡簽帳額。

斥逾百萬進行宣傳 推出兩個階段大抽獎

是次利嘉閣為配合推廣「電子睇樓紙」，強勢推出「睇樓贏巨賞」活動，合共斥逾100萬元作線上及線下廣告宣傳，並且推出兩個階段的大抽奬，送出超過50份名貴禮物，總值超過16萬元。

由即日起至6月30日，客戶只要經利嘉閣實地睇樓前，簽立有效的「電子睇樓紙」，並透過「利嘉閣真盤源App」註冊成為會員，即可登記參加「睇樓大抽獎」。與此同時，如客戶最終經利嘉閣成功促成交易，更可自動參加「成交大抽獎」，有機會奪得66,888元預付卡簽帳額，名額共2個。