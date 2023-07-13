代理動態｜利嘉閣(工商舖)：料下半年增聘一成人手 邊個範疇可看高一線？

利嘉閣(工商舖)地產今日(13日)舉行2023上半年回顧及下半年前瞻記者會，董事黃應年指，公司舖點現有約11個，下半年會考慮適量增加；而人手目前有約180人，目標至年底增至超過200人，即期內增加最少約11%。

黃應年表示，下半年商廈市場較為看高一線，由於過去一段長時間大部分人對商廈前景看淡，留意到今年首兩季寫字樓成交呎價大幅回落，令呎價能夠迅速尋底，刺激成交量增加；預期下半年呎價見底後，吸引投資者入市商廈意欲，預期下半年商廈買賣登記量料進一步上升，上試600宗的兩年半新高水平，按半年料增35%；至於登記金額更料在有大額登記下而挑戰200億元，按半年冀大增近1.8倍。