代理動態｜利嘉閣「醫護置業慈善獎賞」延長至年底 累積善款逾30萬

有見市場反應空前熱烈，而隨着醫院管理局的員工置業貸款計劃申請陸續批出，查詢及預約睇樓的醫護人員更顯著增多，加上公司希望繼續藉此項甚有意義的活動，捐助社福機構及支持社會企業，惠澤社群。因此宣布將原定於本月30日結束的「醫護置業慈善獎賞」計劃，延長至今年12月31日止，讓更多打算購買居所的醫護或其直系親屬，可以參加此項活動。

利嘉閣地產自去年11月推出業界首創、結合慈善與代理業務的「醫護置業慈善獎賞」計劃以來，市場反應空前熱烈，每月均錄得多宗醫護透過該行成功置業的個案。今年初，利嘉閣更於其「真盤源APP」及「真盤源網頁」中，推出參考醫院管理局7個醫院聯網來設計的「醫院聯網」搵樓功能，進一步方便醫護買家尋找合適的安樂窩；而「醫護置業慈善獎賞」計劃推出迄今約7個月，用於捐助社福機構及支持社會企業(社企)的善款，已累積超過30萬元。

客戶：計劃有意義 對公司有更正面評價

利嘉閣地產主席施慧勤表示，「醫護置業慈善獎賞」計劃推出迄今7個多月，在市場內有口皆碑。公司早前更就「醫護置業慈善獎賞」計劃進行一項問卷調查，結果顯示，有超過83%的客戶認為，此項活動令他們在置業的同時，也可以幫助社福機構，十分有意義。另外，全數已回覆問卷的客戶，都認同此項活動令他們對利嘉閣地產有更正面評價，並且會向同事或親友推薦此項活動。

施慧勤指，問卷調查的結果令人鼓舞，同時亦成為公司的動力，繼續去為醫護買家提供優質的房地產服務，實踐「醫護置業，多方受惠」的初心。「醫護置業慈善獎賞」計劃共邀請8間社企和社福機構合作。其中，卓思廊、公平點、銀杏館，以及保護遺棄動物協會為此項活動的禮券供應商；而庭恩兒童中心、惜食堂、香港家庭福利會及致愛社會服務中心，則為此項活動的受惠社福機構。

醫護人員或其直系親屬經利嘉閣地產購買本港一手及二手住宅物業，完成登記手續後，便可獲1,000元的社企現金消費禮券，與此同時，利嘉閣慈善基金就每宗合資格成交，向參加者所選定的社福機構捐出2,000元，以支持他們的慈善工作及發展。