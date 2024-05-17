仲量聯行獲委任招標放售一籃子商舖及寫字樓物業 估值逾2.9億

仲量聯行表示，獲委任為獨家代理，公開招標放售一籃子位於中環、北角、土瓜灣及元朗的工商物業組合，當中涉及3個全層寫字樓物業及3個零售地舖物業，建築面積合共約16,063方呎，物業總估值達2.91億元。市場消息指，上述一籃子物業由中國旅行社持有。

是次項目將以公開招標形式出售，有意投標者可以一併或單獨購入上述物業，截標日期為今年7月3日正午12時。仲量聯行香港資本市場部執行董事陳柱衡表示，該業主一直持續檢視及優化其投資組合，是次放售物業主要為旗下非核心資產，以支持其他在港業務發展。