仲量聯行獲委任招標放售一籃子商舖及寫字樓物業 估值逾2.9億

仲量聯行表示，獲委任為獨家代理，公開招標放售一籃子位於中環、北角、土瓜灣及元朗的工商物業組合，當中涉及3個全層寫字樓物業及3個零售地舖物業，建築面積合共約16,063方呎，物業總估值達2.91億元。市場消息指，上述一籃子物業由中國旅行社持有。
是次項目將以公開招標形式出售，有意投標者可以一併或單獨購入上述物業，截標日期為今年7月3日正午12時。仲量聯行香港資本市場部執行董事陳柱衡表示，該業主一直持續檢視及優化其投資組合，是次放售物業主要為旗下非核心資產，以支持其他在港業務發展。
陳柱衡稱，是次放售物業包括3個全層寫字樓物業及3個零售地舖物業。自通關後本地消費活動增加，零售業逐步回穩及上升，尤其以民生行業表現更為突出；加上市場普遍憧憬減息，民生街舖最為看好。是次放售之商舖皆位處人流最暢旺之民生地段，商舖出租率高，同時附近住宅群提供大量消費需求，租金收入穩定；加上地理位置優越，物業位處交通樞紐，離港鐵站僅數步之遙。
寫字樓方面，是次放售的寫字樓位於中環核心區域皇后大道中138號威享大廈，涵蓋3層全層物業，每層建築面積約由2,996至3,485方呎不等，總建築面積合共近萬方呎；物業將以現狀及連租約形式放售，為用家購入自用的黃金機會。