仲量聯行：今年首季無強制拍賣申請 年度私樓單位潛在供應量料難達標｜樓市數據

仲量聯行今天(29日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，去年強制拍賣舊樓的新申請創下2004年以來的新低後，今年首季更未有錄得新申請。該行又指，儘管樓齡達50年以上的私人樓宇已攀升至9,600幢，但通過強拍推動的重建進度已經放緩，而強拍申請的數量更從2022年的22宗，降至2023年的5宗，並於今年首季進一步下跌，反映市場氣氛仍較審慎。

市場氣氛將續趨審慎

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，政府撤辣後，發展商在統一業權以進行重建的過程中，得以免除買家印花稅，這與過去可能需要數年時間才能獲得退稅的制度有顯著不同，同時金管局亦已放寬了物業發展項目融資比率，加上預期將於今年落實的放寬強拍門檻，將有助推動符合條件的項目進展。然而，流動性緊張和高息的環境下，發展商對物業發展投資，或將繼續保持謹慎，這種態度在一手市場激烈的價格戰，以及土地銷售的停滯上，表現尤其明顯。

在私人住宅動工量方面，2022及2023年的總量僅為28,000個單位，相當於政府實施嚴格的土地供應控制措施「孫九招」之後兩年(即2003及2004年)的水平，預計2024年私人住宅動工量將繼續處於低水平。