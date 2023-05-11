仲量聯行：今年首季香港商業地產投資 按季跌一成

據仲量聯行資料指，今年第一季本港商業地產投資額，較去年第四季跌10%至16億美元(約125.6億港元)，原因是大部分交易以中小型私人資本交易為主。(資料圖片)

全球房地產諮詢公司仲量聯行的數據和分析顯示，2023年第一季度亞太區的商業地產投資活動，按年縮減30%至270億美元，其中香港商業地產投資額較去年第四季跌10%至16億美元(約125.6億港元)。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，首季商業地產投資總額下跌，主要原因是大部分交易以中小型私人資本交易為主。受惠於內地與香港通關，投資者憧憬將帶動商舖租金及價格回升，上季以商舖物業交投最活躍，佔總成交金額逾56.2%。而直接受惠於旅遊業復甦的酒店，也是投資者注視的物業，他預期年底前，投資市場仍會以商舖、工業及酒店交投最活躍。

另外，仲量聯行亞太區資本市場行政總裁Stuart Crow表示，亞太區投資市場持續充滿挑戰，許多投資者認為信貸標準收緊，將加劇商業房地產市場的不確定性。然而，亞太區所受影響仍然較小，該行相信該地區的流動性風險有效受控，投資活動的恢復只是時間的問題。

當中以日本的表現領先亞洲其他地區，第一季度錄得89億美元的投資額，按年增長4.7%，主要受大量日本企業出售辦公室，以及日本房地產投資信托基金的收購活動大增所帶動。相比之下，澳洲的交易量為37億美元，按年下降26%，主要由於混合工作模式，持續影響辦公室交易量。

今年第一季度，中國的投資額為69億美元，按年下降17%，特別是上海以外地區的投資活動較少。新加坡的情況與香港類似，由於寫字樓及零售市場投資活動較少，投資額按年下降67%至19億美元。

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