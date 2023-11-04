仲量聯行：六大因素影響零售業復甦 商舖租金料5年內難返高位｜香港零售

物業顧問仲量聯行(JLL)最新公布《Reset, Reshape and Rethink: Find Opportunity in Change》(重置、重塑、重新思考：變化中尋覓轉機) 商舖市場報告，於去年及今年進行兩輪問卷調查，訪問720名消費者(第一輪202名、第二輪518名)及108名商戶。報告指出，香港消費者及旅客的消費模式已改變，香港商舖市場正面對六大的挑戰，包括旅客消費模式改變、本地消費力流失、鄰近城市競爭加劇、零售樓面新供應增加、網上消費增加及租金上升。 仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示，通關已為香港零售市場除去最大的負面因素，但新冠疫情三年消費者及旅客的購物模式已改變；與此同時，鄰近城市的商場營運模式及商戶種類均見顯著進步，香港面對的競爭加劇，與數年前內地商舖市場面對的情況相似。內地網上購物普及，商場新供應龐大且逐年增加，結果反而激發內地商場業主發揮創意，引入體驗式商戶如親子動物園、小眾運動場館及藝術展覽等，令商場不只是購物的地方。本行統計數據顯示，今年首三季上海購物中心新開設的零售店舖中，有20%至25%為體驗式商戶，而今年上半年北京購物中心新開設的體驗式商戶亦佔35%，較去年同期增加17個百分點。香港商場業主可引入更多有特色的體驗式商戶，有助推動商場營業額。

唐偉樂稱，大部分租戶指出面對最大的挑戰為租金水平。事實上，香港商場及地舖的租金能成為亞太區最高，乃反映銷售能力較其他城市高，但難免同時會影響創意，未能引入承租能力較遜色的體驗式商戶及新概念品牌，令商場千篇一律。因此，商場業主應採用更彈性的租務安排，並與更具前贍性又願意投資更多資源引入創新概念的商戶締結合作夥伴關係，提供更佳及具創新的購物體驗吸引消費者，業主可藉此為商場注入新購物體驗和選擇，投資未來，而非以租金高低為先。此外，透過引入特色商戶增加商場人流，從而令租金收入更有保障，達致雙贏。 現時租金已較 2014 年高峰期回落 72.5% 仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如認為，預期商舖租金需要較長的時間始能恢復至疫情前的水平，根據本行租金指數，核心街舖租金於疫情期間(2020至2022年間)下跌41%，現時租金已較2014年的高峰期回落72.5%。以目前的經濟因素及前景而言，預期商舖租金難以在未來5年內重返高峰期高位，就算能重返歷史高位對消費者亦不一定是好事，若商舖僅以價高者得的情況出租，會重返以往商場租戶組合單一化的情況。要改善購物體驗，最重要的是香港能保持合理的租金予體驗式商戶，以及合適面積的舖位鼓勵新概念的發展。若商場業主、零售商、主要持分者合作發揮香港原來的獨特之處，並有政府推出合適的政策配合，相信能擴大經濟效益。