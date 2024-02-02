仲量聯行：去年第四季亞太商業地產投資額按年升3% 終止連續七季跌勢｜樓市數據

仲量聯行的數據和分析顯示，去年第四季亞太區商業地產投資活動按年上升3%至316億美元(2,470億港元)，扭轉了連續七季投資額下跌的局面。過去一年亞太區整體投資額按年下降17%至1,068億美元，去年第四季度的交投量增加為該地區帶來一定支持。

中國內地 上季度表現 最活躍

中國內地連續兩季領先亞太區投資復甦，是第四季度交投最活躍的市場，投資額按年增長50%至111億美元。與此同時，物流（下降5%至65億美元）和住宅（增長24%至15億美元）等行業表現跑贏其他行業。受利率走勢、重新定價和出租率等不確定性的影響，寫字樓投資持續萎縮，按年下降13%至137億美元。

仲量聯行亞太區資本市場行政總裁Stuart Crow表示，鑑於債務成本居高不下，亞太區投資者仍然保持謹慎。2024年降息的前景有可能扭轉當前的趨勢，但預計各個行業的投資者分化將更明顯，特別是物流、工業和住宅等備受亞太區投資者青睞的領域。