仲量聯行：去年第四季亞太商業地產投資額按年升3% 終止連續七季跌勢｜樓市數據

仲量聯行的數據和分析顯示，去年第四季亞太區商業地產投資活動按年上升3%至316億美元(2,470億港元)，扭轉了連續七季投資額下跌的局面。過去一年亞太區整體投資額按年下降17%至1,068億美元，去年第四季度的交投量增加為該地區帶來一定支持。
中國內地上季度表現最活躍
中國內地連續兩季領先亞太區投資復甦，是第四季度交投最活躍的市場，投資額按年增長50%至111億美元。與此同時，物流（下降5%至65億美元）和住宅（增長24%至15億美元）等行業表現跑贏其他行業。受利率走勢、重新定價和出租率等不確定性的影響，寫字樓投資持續萎縮，按年下降13%至137億美元。
仲量聯行亞太區資本市場行政總裁Stuart Crow表示，鑑於債務成本居高不下，亞太區投資者仍然保持謹慎。2024年降息的前景有可能扭轉當前的趨勢，但預計各個行業的投資者分化將更明顯，特別是物流、工業和住宅等備受亞太區投資者青睞的領域。
香港去年第四季投資額按年升6%
至於新加坡的投資額則錄得最大降幅，按年下降29%至18億美元。然而，亞太區2023年第四季度的跨境投資額按年下降64%至30億美元，新加坡則為最活躍的跨境投資者，在亞太區大規模收購酒店和物流項目，佔季度投資額的36%。而澳洲（43億美元）和香港（21億美元）於第四季度的投資額均錄得按年增長，增幅分別為14%和6%，主要受澳洲零售業改善以及香港兩宗大型寫字樓收購交易所帶動。
仲量聯行香港資本市場部主管陳國章指出，2023年下半年，本港投資市場涉及企業/用家入市的成交額較上半年增加1.05倍，反映用家在商用物業市場的主導地位增強。我們預計成交額的增長趨勢將於今年持續，主要受零售用家的持續需求所帶動。
利率走勢成亞太投資活動決定性因素
與此同時，日本的投資額按年下降53％，回落至44億美元，主要由於投資者憂慮日本銀行終止負利率政策，繼而影響他們對寫字樓資產的興趣。韓國於去年第四季的投資額為42億美元，按年下降7%，儘管該國對本土資金有強烈的偏好，市場仍錄得大額寫字樓物業交易，為投資額帶來貢獻。此外，租賃市場保持穩定，空置率偏低且租金錄得正增長，惟投資情緒較為審慎，導致交投活動有所放緩。
仲量聯行亞太區資本市場投資者情報和策略主管Pamela Ambler表示，2023年底閒置資金有所下降，顯示投資者將資金投入亞太區商業地產市場，面對當前的市場挑戰選擇進行長線投資。2024年仍將充滿挑戰，利率走勢將成為投資活動的決定性因素，而部分地區規模較大的市場將面臨更大拋售壓力。