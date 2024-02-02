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地產
2024-02-02 20:00:00

仲量聯行：去年第四季亞太商業地產投資額按年升3% 終止連續七季跌勢｜樓市數據

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仲量聯行：去年第四季亞太商業地產投資額按年升3% 終止連續七季跌勢｜樓市數據

去年亞太整體投資額按年下降17%至1,068億美元。(資料圖片)

仲量聯行的數據和分析顯示，年第四季亞太區商業地產投資活動按年上升3%316億美元(2,470億港元)，扭轉了連續七季投資額下跌的局面。過去一年亞太區整體投資額按年下降17%至1,068億美元，年第四季度的交投量增加為該地區帶來一定支持。

中國內地上季度表現最活躍

中國內地連續兩季領先亞太區投資復甦，是第四季度交投最活躍的市場，投資額按年增長50%111億美元。與此同時，物流（下降5%65億美元）和住宅（增長24%15億美元）等行業表現跑贏其他行業。受利率走勢、重新定價和出租率等不確定性的影響，寫字樓投資持續萎縮，按年下降13%137億美元。

仲量聯行亞太區資本市場行政總裁Stuart Crow表示鑑於債務成本居高不下，亞太區投資者仍然保持謹慎。2024年降息的前景有可能扭轉當前的趨勢，但預計各個行業的投資者分化將更明顯，特別是物流、工業和住宅等備受亞太區投資者青睞的領域。

香港去年第四季投資額按年升6%

至於新加坡的投資額則錄得最大降幅，按年下降29%至18億美元。然而，亞太區2023年第四季度的跨境投資額按年下降64%至30億美元，新加坡則為最活躍的跨境投資者在亞太區大規模收購酒店和物流項目，佔季度投資額的36%。澳洲（43億美元）和香港（21億美元）於第四季度的投資額均錄得按年增長，增幅分別為14%和6%，主要受澳洲零售業改善以及香港兩宗大型寫字樓收購交易所帶動。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章指出2023年下半年，本港投資市場涉及企業/用家入市的成交額較上半年增加1.05倍，反映用家在商用物業市場的主導地位增強。我們預計成交額的增長趨勢將於年持續，主要受零售用家的持續需求所帶動。

利率走勢成亞太投資活動決定性因素

與此同時，日本的投資額按年下降53％，回落至44億美元，主要由於投資者憂慮日本銀行終止負利率政策，繼而影響他們對寫字樓資產的興趣。韓國於年第四季的投資額為42億美元，按年下降7%，儘管該國對本土資金有強烈的偏好，市場仍錄得大額寫字樓物業交易，為投資額帶來貢獻。此外，租賃市場保持穩定，空置率偏低且租金錄得正增長，惟投資情緒較為審慎，導致交投活動有所放緩。

仲量聯行亞太區資本市場投資者情報和策略主管Pamela Ambler表示2023年底閒置資金有所下降，顯示投資者將資金投入亞太區商業地產市場，面對當前的市場挑戰選擇進行長線投資。2024年仍將充滿挑戰，利率走勢將成為投資活動的決定性因素，而部分地區規模較大的市場將面臨更大拋售壓力。

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