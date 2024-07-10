仲量聯行：年底樓價較高峰期累跌三成 負資產突破10萬宗 美國減息難救市

曾煥平(左二)表示，今年下半年中小型住宅價格料將下跌約10%，豪宅價格將因新供應量增加而下跌5至10%。

差餉物業估價署數據顯示，私人住宅售價指數於今年首五個月回落1.7%，顯示樓價已從2021年9月樓價高峰期回落23.1%。仲量聯行香港主席曾煥平表示，今年下半年中小型住宅價格料將下跌約10%，豪宅價格將因新供應量增加而下跌5至10%。樓價自2021年9月以來已連跌三年，而自1997年亞洲金融風暴以來，樓市從未經歷如此持續的跌勢，可見並非正常波動，至年底樓價可較高位跌三成。

撤辣無法扭轉樓價跌勢。仲量聯行今日(10日)公布上半年香港地產市場回顯及展望下半年走勢指出，面對銀行收緊按揭審批及息率高企的雙重影響，預計住宅價格於下半年最多跌10%，至今年底樓價較2021年高峰期跌三成，負資產宗數料突破10萬宗。即使美國減息25至50個基點，不太可能對香港按揭利率構成顯著影響，該行呼籲政府推出更多救市措施。

他補充，樓價下跌使得負資產宗數大增，截至今年3月的12個月內，本港負資產個案數量已飆升4倍至3.2萬宗，倘樓價今年下跌10%，估計負資產個案將突破10萬宗。即使美國落實減息，香港向來延後跟隨，短期對樓市影響不大，除非美國進入瘋狂減息年代，香港能見到減息曙光，然而美國現時經濟狀況良好，通脹水平亦難下降，持續減息可能較小。

曾煥平稱，住宅市場有危有機，阻礙樓價復甦的重要因素包括新盤庫存量高企，目前料達9.3萬伙；另外，高息環境亦增加發展商資金成本。庫存量大及借貸成本高導致發展商減價促銷，亦令二手樓價難敵、不斷尋底，他指，樓價回升至少需要等待新盤庫存未來幾年消化得七七八八。

曾煥平續指，需求方面來看，本港買家受到高息影響，置業意欲減弱，在持續高息及物業估值下滑的環境下，銀行自然收緊按揭貸款的審批，對向來倚賴銀行貸款的本地買家造成影響，近期獲得銀行承造按揭正面對越來越大的困難。

他指，至於利好因素則有租務市場需求大、租金回報率高，或帶動投資者入市，撤辣後國內買家在港置業需求增加，以及人民幣貶值趨勢將推動他們來香港進行物業資產配置。

曾煥平稱，然而整體而言曙光微弱，必須正視目前樓市面臨的風險，政府應該積極採取措施，例如建議成立專責小組評估樓市風險水平，並制定措施以降低風險；向首次置業人士提供低息貸款；以及合資格的人才推出額外的置業鼓勵措施，將住宅物業納入新資本投資入境計劃的投資範圍等。