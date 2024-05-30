仲量聯行：撤辣後新盤折扣加劇 樓市復甦乏力 二手樓價將續跌｜樓市走勢

樓市撤辣後急升後回軟，二手樓受壓增加。仲量聯行今日(30日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，政府於今年2月底撤辣後，近期住宅成交量已見放緩，新盤開價在撤辣後的折扣，較接近撤辣前的新盤開價超過了20%，反映撤辣對樓市的刺激作用已減退，在高息及新盤減價戰影響下，該行預期短期內二手樓價將持續下跌。

撤辣後買賣激增 屬積壓需求釋放 撤辣後推售的新盤平均呎價顯著降低，例如「朗賢峯」和「Yoho Hub II」等新項目，在撤辣後的折扣相比與過去辣招時推出的相鄰項目低逾20%。樓市交投方面，住宅成交量於撤辣後展現出強勁的按月增長，其中4月份的樓宇單位買賣合約數字是自2012年以來最高。然而，該行認爲數字激增，是過去積壓的需求一次過釋放所致，並預計該數字在未來幾個月將會回落。值得注意的是，作為樓宇單位買賣合約數字的前瞻指標，臨時一手樓宇單位買賣合約數字，在3月達到約4,200 宗，但在4月下降至約1,700 宗，反映市場呈放緩跡象。