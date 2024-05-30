仲量聯行：撤辣後新盤折扣加劇 樓市復甦乏力 二手樓價將續跌｜樓市走勢

樓市撤辣後急升後回軟，二手樓受壓增加。仲量聯行今日(30日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，政府於今年2月底撤辣後，近期住宅成交量已見放緩，新盤開價在撤辣後的折扣，較接近撤辣前的新盤開價超過了20%，反映撤辣對樓市的刺激作用已減退，在高息及新盤減價戰影響下，該行預期短期內二手樓價將持續下跌。
撤辣後買賣激增 屬積壓需求釋放
撤辣後推售的新盤平均呎價顯著降低，例如「朗賢峯」和「Yoho Hub II」等新項目，在撤辣後的折扣相比與過去辣招時推出的相鄰項目低逾20%。樓市交投方面，住宅成交量於撤辣後展現出強勁的按月增長，其中4月份的樓宇單位買賣合約數字是自2012年以來最高。然而，該行認爲數字激增，是過去積壓的需求一次過釋放所致，並預計該數字在未來幾個月將會回落。值得注意的是，作為樓宇單位買賣合約數字的前瞻指標，臨時一手樓宇單位買賣合約數字，在3月達到約4,200 宗，但在4月下降至約1,700 宗，反映市場呈放緩跡象。
今年樓價增長 遜去年通關後
仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，由於嚴格的外匯管制，非本地買家需要較多時間籌備置業資金，尤其是用家。雖然內地買家佔整體買家的比例，在撤辣後顯著上升，而他們高漲的置業意欲，未必能立刻反映在香港樓市。二手市場方面，今年3月的樓價僅錄得1.1%的按月增長，惟去年3月全面通關後，樓價曾月增2.5%，可見目前市況與去年通關後的市況相比，仍顯不足，而今年4月部分大型屋苑的二手成交案例，亦反映價格進一步下調。
股票投資者對住宅市場復甦成疑
此外，股票投資者對住宅市場全面復甦的論調，亦持懷疑態度，這一點從發展商股價的表現欠佳可見一斑。從今年2月28日至5月17日，恒生指數上漲了18.2%情形下，五大發展商的股價總體卻只回升了3.2%。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如稱，受高按息和一手市場價格戰的影響，二手樓價預計在短期內繼續下跌。長遠來說，若利率回落、租金回報率改善、內地經濟增長，以及潛在的為購房放寬跨境外匯管制的政策，均有助樓市復甦。
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