仲量聯行：新界北樓市受內地影響大 樓價貴深圳至少10% 未來10年料維持

粵港澳大灣區融合對港深兩地的消費市場出現此消彼長的情況，然而，仲量聯行今近日發佈的《香港住宅銷售市場綜述》預計，深港兩地的樓價差距於未來十年仍將維持，不過，新界北的樓價受內地樓價的影響會較港島及九龍顯著，發展商日後於北部都會區興建細價樓較有銷售保證。
目前港深樓價差異仍然顯著。仲量聯行研究部指出，即使與深圳最昂貴的區域作比較，今年上半年元朗和屯門的平均一手成交呎價分別為每方呎13,900及14,538元，仍至少較南山和福田平均每平方呎11,931和12,463元高出超過10%。
大灣區各城市樓價差異終會縮小
仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，隨著交通連繫進一步改善及兩地的人均本地總值GDP差距收窄，最終或會縮小大灣區各城市之間的樓價差異。對於北部地區，「一小時生活圈」的發展可能會推動更多的香港居民，尤其是主要工作地點在北部的居民和尋求低成本生活的退休人士，因為更低的生活成本和樓價，以及顯著改善的交通便利性而考慮購買內地城市的住宅。
然而，香港在人均收入、教育機構的質素及租金回報率仍具優勢，除九龍站外，由深圳往香港其他主要商業區的交通時間均超過一小時，選擇北上居住、香港工作的人數不會顯著增加，我們預期樓價差距於未來十年仍將維持。
北部都會區宜建細單位 減少競爭
仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，由於交通時間及成本，跨境上班暫難成普遍趨勢，九龍及港島受北上置業的影響較少，甚至可能受惠於大灣區融合，南向資金的流入能夠對目前處於跌勢的樓價提供額外支持。人民幣貶值、減息及人才流入均有利支持香港樓市，據我們對近期新盤買家和過去印花稅豁免申請的觀察，來自新抵港人才買樓自住的成交仍只佔來自內地買家的當前交易量的一小部分。
然而，他指出，若大灣區內地城市的樓價進一步下跌，新界北的樓價也可能會隨著需求的轉移而下跌。因此，未來能左右新界北樓價的除利息、經濟等基本因素外，也繫於深圳邊境地區的樓價走勢及北部都會區的經濟發展。未來兩年新界北的屯門及元朗的住宅供應大部分是面積小於753平方呎的單位，較深圳南山和福田的單位小。香港發展商日後發展北部都會區，宜發展同類型的相對較細單位，減少來自深圳的競爭，銷售較有保證。