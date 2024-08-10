仲量聯行：新界北樓市受內地影響大 樓價貴深圳至少10% 未來10年料維持

粵港澳大灣區融合對港深兩地的消費市場出現此消彼長的情況，然而，仲量聯行今近日發佈的《香港住宅銷售市場綜述》預計，深港兩地的樓價差距於未來十年仍將維持，不過，新界北的樓價受內地樓價的影響會較港島及九龍顯著，發展商日後於北部都會區興建細價樓較有銷售保證。 目前港深樓價差異仍然顯著。仲量聯行研究部指出，即使與深圳最昂貴的區域作比較，今年上半年元朗和屯門的平均一手成交呎價分別為每方呎13,900及14,538元，仍至少較南山和福田平均每平方呎11,931和12,463元高出超過10%。

大灣區各城市樓價差異終會縮小 仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，隨著交通連繫進一步改善及兩地的人均本地總值GDP差距收窄，最終或會縮小大灣區各城市之間的樓價差異。對於北部地區，「一小時生活圈」的發展可能會推動更多的香港居民，尤其是主要工作地點在北部的居民和尋求低成本生活的退休人士，因為更低的生活成本和樓價，以及顯著改善的交通便利性而考慮購買內地城市的住宅。 然而，香港在人均收入、教育機構的質素及租金回報率仍具優勢，除九龍站外，由深圳往香港其他主要商業區的交通時間均超過一小時，選擇北上居住、香港工作的人數不會顯著增加，我們預期樓價差距於未來十年仍將維持。