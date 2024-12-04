仲量聯行：新盤庫存回落 明年底接近供需平衡 價格戰不再？

新盤庫存高企情形有所緩和，並且中長期存貨增長或會減慢，利好樓市長遠發展。仲量聯行今天(3日)發佈的《香港住宅銷售市場綜述》指出，以過去一年的一手住宅成交量，推算現有一手私人住宅供應量(樓花及已落成項目未售出的單位數目)，住宅市場已由2023年高峰期需時101.6個月消化新供應，回落至今年10月的78.2個月，預期新盤庫存將於明年底緩和至供需較平衡的水平。 房屋局預計未來三至四年將有約108,000 個私人住宅單位供應，較2021年樓價高位時僅增加一成。住宅新供應，由2021年12月時需時54.4個月消化供應量，急升至2022年的95.4個月，並於2023年見頂至101.6個月，反映市況下行。最新數據則顯示，截至2024年9月已回落至78.2個月，反映新盤供應量高企的情況正逐漸改善。

潛在可動工單位創有記錄以來新低 仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，展望2025 年，若一手成交量能回復至每年18,000個單位(較2024 年預期高不足一成)，住宅新供應可望於2025年12月降至只需58.0個月便可消化，接近2021年較為平衡時期的水平。雖然現時未售出單位存貨量仍高，但前瞻性供應指標卻呈相反走勢。 最值得注意的是，已批出土地上可隨時動工的單位數目的潛在單位數目已降至10,000個，為2012年有紀錄以來新低，並較2023年3月的25,000個大幅回落，預示中期存貨增長或會放緩。此趨勢長遠可緩和新盤價格戰的情況。