仲量聯行：明年樓價續受壓 中小型單位料跌10% 負資產恐增至3萬宗｜樓價走勢

物業顧問仲量聯行今日(12日)回顧2023年樓市表現及預測2024年走勢，指出高息及外圍經濟環境欠佳下，買家對入市抱觀望態度，導致下半年住宅市場更低迷。截止11月，今年中小型住宅樓價跌3.1%，重返2017年3月的價格水平。該行預期樓價將持續下跌，中小型住宅樓價於2024年將下滑約10%，重返2016年的水平。

仲量聯行稱，住宅總成交量仍然低企，今年首十個月平均每月的成交量，較過去四年的平均成交量低25%。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，政府「減辣」對樓市沒有任何幫助。發展商較以往更積極促銷樓盤，提供達雙位數的樓價折扣。雖然市場預期美國聯儲局從明年年中開始降息，但由於流動性緊縮以及目前定存利率相比於按揭利率較高，本地銀行可能不會立即跟進。此外，即使明年按揭利率下降，樓價依然難以顯著反彈。