仲量聯行：明年樓價續受壓 中小型單位料跌10% 負資產恐增至3萬宗｜樓價走勢

物業顧問仲量聯行今日(12日)回顧2023年樓市表現及預測2024年走勢，指出高息及外圍經濟環境欠佳下，買家對入市抱觀望態度，導致下半年住宅市場更低迷。截止11月，今年中小型住宅樓價跌3.1%，重返2017年3月的價格水平。該行預期樓價將持續下跌，中小型住宅樓價於2024年將下滑約10%，重返2016年的水平。
仲量聯行稱，住宅總成交量仍然低企，今年首十個月平均每月的成交量，較過去四年的平均成交量低25%。
仲量聯行香港主席曾煥平表示，政府「減辣」對樓市沒有任何幫助。發展商較以往更積極促銷樓盤，提供達雙位數的樓價折扣。雖然市場預期美國聯儲局從明年年中開始降息，但由於流動性緊縮以及目前定存利率相比於按揭利率較高，本地銀行可能不會立即跟進。此外，即使明年按揭利率下降，樓價依然難以顯著反彈。
政府應調整房屋政策支持樓市
曾煥平指，現時股市表現不濟，對樓市亦產生滯後影響。若樓市下行走勢缺乏支持，明年樓價若再跌10%，負資產數目料增至3萬宗水平，負資產數目上升及疲弱的樓市將對本港經濟增長及消費力帶來負面影響，並會影響政府的賣地收入，認為政府是時候調整房屋政策以支持樓市。
內地購買力有限 集中於豪宅市場
曾煥平稱，由於政府計劃於未來五年興建39,100個資助房屋供出售，將影響私人住宅需求，樓價未來不會大幅反彈。來自內地的購買力亦有限，並會集中於豪宅市場。截止11月，今年豪宅樓價下滑4.1%，該行預計明年回落約5%；不過，由於置業人士轉買為租，加上人才及非本地家庭流入，豪宅租金回升4.9%。
建議政府全面撤銷「辣招」
面對樓市疲弱，曾煥平提出建議，包括政府應全面撤銷冷卻樓市措施；為首次置業的年輕人提供無息貸款，以協助晉身買樓階梯；優先發展公屋，並訂立公營房屋及私人住宅的清晰界線；加快在現有住宅區的基建發展，尤其啟德發展區。
他稱，外來人才能幫助釋放香港樓市需求，政府應積極與銀行溝通，促進政策上便利資金南下，以及降低他們貸款難度等。