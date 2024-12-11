仲量聯行：本港寫字樓空置率創25年新高 明年增400萬呎供應 料進一步攀升｜工商舖市況

仲量聯行今日(11日)發表香港物業展望表示，今年整體甲級寫字樓空置率攀升至13.1%，為過去25年以來的新高，主要受到中環及其他地區新落成的項目影響。今年整體市場租金下跌8.6%，其中中環跌幅達12.0%，主要受區內新供應带来競爭加劇影響。
明年預計將有近400萬方呎的新私人寫字樓供應進入市場，空置率將進一步提高。不過，供應過剩的情況將在未來幾年逐步改善，預計2027年起新增寫字樓供應將顯著減少，2027年及2028年僅有少於150萬方呎的寫字樓落成量。
明年寫字樓租金料最多跌一成
仲量聯行港島商業部主管郭禮言Sam Gourlay表示，今年租賃活動略有好轉，尤其是下半年，帶動過去11個月的正淨吸納量達到110萬方呎，超越10年平均每年67萬方呎的水平。金融、保險、地產及專業服務行業仍然是市場上最活躍的租戶，佔新租賃成交的最大份額達61.7%。
他續指，發展商和業主可因應企業對寫字樓面積需求的變化，提供面積更大、更靈活的樓面選擇，預計樓面面積較大的新項目將持續吸引租戶的注意。展望2025年，預計寫字樓租賃成交將持續改善，年內可望錄得更多大宗相賃交易。然而，由於經濟仍疲弱和供應龐大，預計明年租金將下跌5至10%。在空置率高企的市場環境下，業主需要提供更多優惠措施來吸引和留住租戶。
北上及出境遊旺 商場租金今年跌2.3%
商舖方面，租賃市場呈現兩極化趨勢，核心購物區一線街舖的租賃活動持續活躍，而二線街舖雖有較大的租金議價空間，卻仍難以吸引租戶。核心街舖空置率由去年底11.6%略微下降至本年底的10.5%，而優質商場的空置率則維持於8.9%。
不過，港元強勢下，今年北上及出境旅遊更見暢旺，導致本地消費力流失，加上旅客人均消費下降，阻礙了商舖市場的復甦。核心街舖的租金在今年僅上升1.3%，與去年14.8%的增幅相比明顯放緩；優質商場的租金今年則下跌2.3%。
仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧表示，明年的租賃需求將保持活躍，零售商將積極物色租金相對較低的優質地段，並爭取更佳的租賃條款。然而，當前零售業面臨瓶頸，加上可預期的線上銷售增加、及現存龐大的新優質商場空間，市場將承受更多下行壓力。因此，預計明年核心街舖及優質商場的相金將下跌0至5%。
學生宿舍改造需求大 料帶動寫字樓與酒店交投
至於資本市場，9月減息後，今年第三季投資物業市場氣氛顯著改善，帶動寫字樓及工業物業成交量略為回升。然而，美國大選後，新任政府的經濟及利率政策未明朗，導致投資者在 2024年第四季度轉趨觀望，因此近月交投量再次下降。
仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，今年下半年，成交價達5,000萬元或以上的商用物業總投資額為137億元，較上半年減少2.9%。由於利率高企和租金前景疲弱，今年主要商用物業的資本價格均錄得跌幅，甲級寫字樓的資本價格下降9.8%，核心區街舖回落1.6%，優質貨倉的資本價格則下跌7.4%。
他指出，今年施政報告提出先導計劃，鼓勵將酒店及其他商廈改裝為學生宿舍。當先導計劃正式推出後，乙級寫字樓與酒店將受投資者追捧。展望未來，預計減息步伐將會放線延長地產市頭的下行局期。由於高息度款融資的壓力仍然持緩，明年市場上料會有更多銀主盤放售。預期主要商用物業資本價格於明年將進一步下跌5%至10%，為投資者帶來有利的投資機會。