仲量聯行：本港寫字樓空置率創25年新高 明年增400萬呎供應 料進一步攀升｜工商舖市況

仲量聯行今日(11日)發表香港物業展望表示，今年整體甲級寫字樓空置率攀升至13.1%，為過去25年以來的新高，主要受到中環及其他地區新落成的項目影響。今年整體市場租金下跌8.6%，其中中環跌幅達12.0%，主要受區內新供應带来競爭加劇影響。

明年預計將有近400萬方呎的新私人寫字樓供應進入市場，空置率將進一步提高。不過，供應過剩的情況將在未來幾年逐步改善，預計2027年起新增寫字樓供應將顯著減少，2027年及2028年僅有少於150萬方呎的寫字樓落成量。

明年寫字樓租金料最多跌一成

仲量聯行港島商業部主管郭禮言Sam Gourlay表示，今年租賃活動略有好轉，尤其是下半年，帶動過去11個月的正淨吸納量達到110萬方呎，超越10年平均每年67萬方呎的水平。金融、保險、地產及專業服務行業仍然是市場上最活躍的租戶，佔新租賃成交的最大份額達61.7%。

他續指，發展商和業主可因應企業對寫字樓面積需求的變化，提供面積更大、更靈活的樓面選擇，預計樓面面積較大的新項目將持續吸引租戶的注意。展望2025年，預計寫字樓租賃成交將持續改善，年內可望錄得更多大宗相賃交易。然而，由於經濟仍疲弱和供應龐大，預計明年租金將下跌5至10%。在空置率高企的市場環境下，業主需要提供更多優惠措施來吸引和留住租戶。