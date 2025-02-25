仲量聯行：本港樓價與收入比率回落至2012年水平｜樓市走勢

仲量聯行今日(25日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，香港住宅市場經歷3年顯著調整，需要刺激需求，以擺脫結構性供應過剩的困境，同時在樓價回調下，本港置業負擔能力已顯著改善，2024年底樓價與收入比率已由2021年的17.8年，降至12.3年，回落至2012年水平，意味著一般家庭現時購買一個538方呎住宅單位所需的收入年期縮短了5.5年，這也為後續政策調整提供了空間。

仲量聯行指，樓價回調下，本港置業負擔能力已顯著改善，舉例一般家庭現時購買一伙538呎住宅單位，所需的收入年期縮短了5.5年。(資料圖片)

雖然樓價回落與供應增加符合政策目標，但市場數據反映地產發展正面臨兩大危機：2024年已批出土地上可隨時動工的單位數目僅為1.2萬伙，按年急挫33%；而2024/25財政年度首三季地價收入急跌至約40億港元，遠低於上一年度的139億港元，甚至不足本年度330億港元目標的八分之一。若不推出相應政策，資產貶值恐將陷入惡性循環，不僅阻礙市區重建與策略規劃，更可能危及北部都會區這一香港長遠經濟和社會發展的基石。

宜優化資本投資者入境計劃

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，要打破當前的市場困局，關鍵在於刺激需求，以解決結構性供應過剩問題。他建議政府優化資本投資者入境計劃，包括全額認可住宅投資，將住宅物業投資全數計入3,000萬港元投資門檻，以及取消住宅物業價格限制，撤銷現行合資格住宅5,000萬港元最低估值要求。

他指出，優化計劃可帶來5大效益。首先是引入外來資本，吸引南下資金穩定流動性，有利經濟復甦；其次是促進人口增長，吸引高淨值人士來港定居，從而帶動投資、消費及創業活動，提振整體經濟。第三是有助消化存量單位，加速去庫存，釋放發展商資金投入新項目。第四為穩定財政收入，帶動交投以增加印花稅與地價收入。最後是穩定租金升幅，居住需求轉移至買賣市場，有助紓緩租金上升的壓力，降低租住成本。