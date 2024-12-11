仲量聯行：港樓陷結構性問題 明年樓價預計下跌5%｜樓市走勢

仲量聯行今日(11日)發表今年樓市總結及明年走勢預測指出，今年政府全面「撤辣」及利率開始下調，惟樓價仍進一步下跌6.8%，樓價自2021年起持續下跌，並非單純的周期性調整，更深層次的結構性轉變正在重塑市場基本面和資產價值，預計中小型住宅及豪宅樓價明年料將下跌約5%。 仲量聯行香港主席曾煥平表示，結構性問題指對前景的擔憂，中美博弈影響香港作為中間位置的擺動，需考慮「香港條路以後點樣行」，未來將面臨眾多挑戰。他補充，這並不完全是悲觀或負面情緒，而是一種「不明確」，這或會導致延遲決策，始終買樓供款是長期的事，睇到比較清晰的方向會更好。

樓市面臨供過於求壓力 曾煥平續指，明年樓市繼續面臨供過於求挑戰，截至今年9月份，已落成項目的未售單位數量仍處於2.07萬個的歷史高位，發展商持有這些單位需要支付管理費等使費，財務成本壓力大，新盤貨尾繼續劈價清貨，新界、九龍等供應多的地區，「如果減價唔夠深、唔夠狠係賣唔郁」。利率仍然居高不下，發展商都面臨高昂的融資成本，唯有繼續採取積極的定價策略，以促銷樓盤，明年新盤價格將會繼續下跌。

利率接近零 樓價才會回升 他續指，明年利率走勢恐也不如預期般樂觀。參考該行對過去三個減息周期的數據分析，樓價在減息初期通常無法立即扭轉跌勢，往往要等到利率接近零時才會出現回升趨勢。此外，現時香港銀行同業拆息仍然高於4厘，比以往樓市復甦時期的水平還要高。

他補充，然而，樓市仍然有部分利好因素，倘若預期人民幣貶值而導致內地資金流入超出預期，樓價跌幅或會較為溫和。人才引進政策支持租賃市場發展，租金升勢明顯，租金回報提高將吸引投資者入市。 負資產達10萬宗 問及負資產情況，曾煥平稱，本港經濟狀況低迷，若計及發展商二按和財務公司按揭在內，負資產宗數料達10萬宗水平，接近2003年沙士期間高位，較政府數字更為嚴重。 土地方面，仲量聯行評估及諮詢部主管區建強表示，由於住宅銷售市場疲弱和投資成本高昂，發展商投地意欲低迷，地價持續受壓。政府應致力改善發展商的投資環境，以增加賣地收入。