仲量聯行：甲廈空置率13.6%創歷史新高 內地品牌進駐本港最活躍超日本

仲量聯行今日(10日)公布上半年香港地產市場回顯及展望下半年走勢指出，上半年寫字樓租賃市場疲弱，6月底寫字樓空置率達13.6%創新高，租金於上半年回落4.3%，料下半年持平或最多跌5%。 仲量聯行商業部執行董事嚴威程表示，寫字樓租賃市場仍以租客主導，成交集中於新落成大廈。今年上半年總租賃成交量較去年下半年減少28.1%，不過寫字樓連續四季錄得正吸納量，上半年共錄得502,300方呎的淨吸納量，主要是新商廈落成後預租的樓面獲得落實，也同時令6月底整體甲級寫字樓空置率推到13.6%的歷史新高。 他續指，整體甲級寫字樓租金於上半年回落4.3%，中環租金下跌7.1%，跌幅最顯著。上半年租賃需求主要來自金融、保險、地產及專業服務業，佔租賃成交量52.6%，當中尤甚以保險及資產管理的租戶最為活躍。租金回落亦吸引更多亞太區品牌進入香港市場，他們採取優先入駐商場，再考慮街鋪的模式。

核心區街鋪下半年租金最多升5% 商鋪方面，仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示，隨著北上及離境旅遊成風，本地消費力流失，拖慢香港零售市場的復甦步伐。上半年核心區街舖租金上升3.0%，優質商場租金則上升0.9%。商舖市場相賃交投仍呈兩極化現象，高檔品牌及大眾化市場的租客均傾向於一線購物街地段租舖，令核心區街舖空置率由去年底的11.6%略為改善至11.5%。 然而，香港對於全球品牌仍然具有吸引力。過去6個月，新來港的品牌數量按年增加91％。當中約33%的品牌來自內地，首次超越日本零售商成為最活躍的新來港品牌。被問及內地品牌退租現象，他指，這屬於部分商家對香港市場研究不夠深入，本地化不成功的結果，內地品牌擴張潮仍然持續。 唐偉樂續指，預計今年下半年核心區街舖和優質商場的租金升幅最多達5%。市場仍面對不少壓力，預計暑假及聖誕節假期期間本地消費將進一步下降，遊客消費的全面復甦亦需時。儘管放寬自由行和內地訪港旅客的購物免稅額對零售市場有支持作用，但香港的零售市場仍不乏挑戰。