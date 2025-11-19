仲量聯行：第三季亞太區商業地產投資額按季大升26% 香港按年跌10%｜投資市場

仲量聯行最新數據顯示，2025年第三季亞太區商業地產投資額達395億美元，按年增長2%，按季大幅上升26%。截至第三季，年初至今總投資額達1,066億美元，較2024年同期上升11%。香港方面，2025年第三季商業地產總投資額約為12億美元，按年下跌10%，亦較第二季略為回落。然而，整體成交水平仍與2024年以來的季度平均相若，反映市場在短期波動下展現出一定韌性。年初至今，累計成交額達37億美元，按年上升18%。

寫字樓資產表現最為突出，第三季成交額約4.6億美元，年初至今累計錄得約18億美元。(資料圖片)

按板塊劃分，寫字樓資產表現最為突出，第三季成交額約4.6億美元，年初至今累計錄得約18億美元，當中成交以自用業主購入分層單位為主。其次為商舖物業，第三季成交額約3.3億美元，年初至今累計達7.8億美元。受高回報率及零售銷售初現穩定跡象吸引，部分長線投資者於第三季開始重返市場。不過，成交仍以本地私人投資者之間的資產轉手主導，其他投資者則因應市況挑戰普遍保持審慎態度。

工業及物流資產亦見活躍，第三季成交額約2.3億美元，年初至今累計成交額約5.3億美元。(資料圖片)

建華集團 9500 萬美元買入青衣清甜街 4 至 6 號工業項目為季内最大宗交易

工業及物流資產亦見活躍，第三季成交額約2.3億美元，年初至今累計成交額約5.3億美元。其中，建華集團以9,500萬美元向太古地產購入青衣清甜街4至6號工業項目作自用，為季度最大宗交易。市場參與者正積極因應新一輪減息周期重新部署投資策略。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，隨著香港第二季GDP按年增長3.1%，消費氣氛回穩，加上銀行跟隨美國減息下調最優惠利率，以及政府積極購入物業以優化未來租金開支，均為投資者信心及市場交投動能帶來一定支持。

展望後市，陳國章指出，利率下行趨勢將有助紓緩本地發展商及業主的財務壓力，中期內有望減慢價格調整速度。不過，銀行對物業按揭審批仍保持審慎，信貸環境短期內料將持續偏緊。另一方面，中美貿易談判取得進展，加上美國減息及中國刺激經濟措施，有望改善投資氣氛並提振市場信心。