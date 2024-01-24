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地產
2024-01-24 15:20:38

仲量聯行：香港寫字樓租賃仍處調整期 今年設計及建築成本升幅料不足3%｜樓市走勢

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仲量聯行：香港寫字樓租賃仍處調整期 今年設計及建築成本升幅料不足3%｜樓市走勢

去年香港寫字樓的平均設計及建築成本按年上升2.3%至每方呎133美元（約1,040港元），升幅較2022年錄得的8.3%增長稍為放緩。（資料圖片）

仲量聯行最新發布《2023/2024亞太區裝修成本指引》顯示，由於市場競爭加劇，去年香港寫字樓的平均設計及建築成本按年上升2.3%至每方呎133美元（約1,040港元），升幅較2022年錄得的8.3%增長稍為放緩。該行香港項目發展服務部主管黃天賜表示，香港寫字樓的平均設計及建築成本位列亞太區第9位，去年內地與香港恢復跨境運輸，舒緩了勞工成本上漲的壓力，加之市場競爭仍然較為激烈，工程公司為投得項目而需要降低邊際利潤，導致去年建築價格大致保持平穩。

展望未來，黃天賜指出，在地緣政治及全球經濟疲弱的因素影響下，香港今年寫字樓租賃市場將仍然處於調整周期，這將影響辦公室設計及裝修的需求。同時，政府近期為解決勞工短缺問題題而推出的補充勞工優化計劃，有助舒緩勞工成本上漲的壓力，預期年設計及建築成本升幅將少於3%

東京寫字樓裝修為亞太最貴 悉尼其次

亞太區寫字樓的平均設計及建築成本持續上升，主要是反映持續增加的通脹壓力、商品價格上升及上漲的建築成本。亞太區寫字樓的平均設計及建築成本由去年每方呎約107.67美元，按年上升0.5%至每方呎107.86美元。

東京於2022年被悉尼超越後，去年重奪亞太區最昂貴寫字樓裝修市場，平均每方呎成本為192.4美元。通脹壓力對工程進度造成影響，儘管按當地貨幣計算，建築成本上升20%，東京市場仍以追求質素的需求所主導，對市場仍具信心。澳洲與東京同屬最昂貴寫字樓裝修市場，其中包括悉尼(每方呎179.2美元)、坎培拉(178.9美元)、阿德萊德(176.2美元)和墨爾本(173.5美元)。這些市場的建築價格仍處升勢，但過去的高通脹已見減弱，符合預期。

亞太區普遍市場均見建築成本上升，唯獨內地及越南因客戶的信心減弱令競投工程的競爭更激烈，令建築成本橫行。自撤銷「零新冠」的政策後，內地並未有如其他市場般出現因壓抑需求而出現的強勁反彈。

供應鏈問題今年將改善 可持續裝修漸受重視

供應鏈方面，該行亞太區項目發展部執行董事總經理Martin Hinge表示，正如普遍預期，亞太區的通脹已恢復至正常水平，但機械、工程及管道、資訊科技及視聽產品的供應鏈仍然面臨挑戰。三分之二受仲量聯行訪問的亞太區市場領導者，均提及機電、科技、視聽和安全產業的限制，此情況於未來12個月將持續改善，原因是供應鏈將會繼續應用各部分市場的需求將會放緩。

另外，在眾多因素中，可持續發展的裝修已開始備受重視。對承諾推行ESG的租戶來說，在可持續性發展的寫字樓租用辦公空間已屬必然選項。在針對240位亞太區商業地產領袖的調查中發現，佔有一半的受訪者將可持續發展的裝修列為未來3年內優先處理的事項，足證可持續發展已成為用戶收購、裝修及管理其資產的主要推動力。

可持續發展的建築材料和設備的前期成本可能會更高，但長遠而言，這些有更佳能源等級或更耐用的材料或設備可為企業節省金錢。為了因應項目面臨的通脹壓力，亞太區佔有三分之一的市場領導者表示，可持續發展的設計主要視乎整個項目的成本，56%的受訪者指有意減少前期裝修的成本(CAPEX)作為控制成本的方法，此情況在澳洲及東南亞市場尤其顯著。

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