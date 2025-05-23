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地產
2025-05-23 11:00:00

仲量聯行：香港寫字樓裝修成本列亞太區第4位 平均每呎達$1000｜商廈市況

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仲量聯行：香港寫字樓裝修成本列亞太區第4位 平均每呎達$1000｜商廈市況

仲量聯行：香港寫字樓裝修成本列亞太區第4位 平均每呎達$1000｜商廈市況

仲量聯行最新發布的《2025全球寫字樓裝修成本指引》顯示，2024年香港寫字樓的平均設計及建築成本橫行，平均每方呎133美元(每方呎約1,040港元)，於全球主要城市位列第28位，於亞太區位居第4位，僅次東京、新加坡及悉尼。

仲量聯行以一座位於核心商業區的現代化寫字樓作為標準項目，按統一規格對不同地區的裝修成本進行分析。結果顯示，紐約為全球裝修成本最高的市場，全球排列第16位的東京，平均設計及建築成本每方呎約224美元，為裝修成本為亞太區最高。

仲量聯行：香港寫字樓裝修成本列亞太區第4位 平均每呎達$1000｜商廈市況

仲量聯行最新發布，2024年香港寫字樓的平均設計及建築成本於亞太區位居第4位。

行業競爭加劇  2025年建築成本下跌

仲量聯行香港項目發展服務部主管黃天賜表示儘管去年勞工成本增加，但採購用料的成本橫行及工程項目的競爭加劇，導致去年香港寫字樓的設計及建築成本橫行。今年年初至今，裝修工程減少，令市場競爭進一步加劇，工程公司為投得項目願意調低競投價，預期此趨勢將延續至下半年，預期2025年的設計及建築成本將較去年顯著下調。

仲量聯行調查顯示，隨著寫字樓再度成為商業地產市場的關鍵資產，亞太區企業對增加裝修投資的意願領先全球，當中印度和澳洲分別有74%72%的企業計劃在未來五年增加空間設計與裝修配置的投資，遠高於全球平均的59%

仲量聯行表示，企業增加裝修投資的趨勢，受多項影響建築成本的宏觀經濟因素推動。以印度為例，儘管建築活動興旺，整體經濟保持增長，但盧比兌美元貶值（部分受美國關稅政策影響），導致進口建材成本持續上升。至於澳洲，儘管過去12個月通脹漸趨穩定，但勞動力短缺和市場競爭導致薪資增長，進一步推高建築業的勞動成本。

仲量聯行亞太區項目發展部執行董事總經理Martin Hinge表示亞太區寫字樓的平均裝修成本為每方呎136美元，屬全球最低，雖較其他地區仍具競爭力，但企業日益重視科技整合與混合辦公模式，對優質辦公空間的投資亦相應增加。而且，這一趨勢方興未艾，區內對可持續發展方案和靈活辦公空間布局的需求不斷增長。

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仲量聯行：香港寫字樓裝修成本列亞太區第4位 平均每呎達$1000｜商廈市況

仲量聯行香港項目發展服務部主管黃天賜表示，去年勞工成本增加，導致香港寫字樓的設計及建築成本橫行。

亞太區主要裝修成本：建築工程安全系統、IT及影音設備

值得留意的是，亞太區在影音與科技設備方面的投資高於其他地區，反映企業愈加重視科技應用，以提升效率並支援混合辦公模式。此外，除拉丁美洲外，建築工程成本在全球各地普遍為裝修費用中佔比最高的項目。

仲量聯行：香港寫字樓裝修成本列亞太區第4位 平均每呎達$1000｜商廈市況

甲級寫字樓持續供不應求，促使市場焦點轉向現有寫字樓及其對租戶及業主的長期價值。

可持續發展成裝修規劃首要考量

甲級寫字樓持續供不應求，促使市場焦點轉向現有寫字樓及其對租戶及業主的長期價值。全球有66%企業計劃在未來五年增加對可持續發展績效的投資；其中印度的比例更高達77%。機電服務雖在可持續裝修中佔據較高成本（亞太區為26%），但這類前期投資可帶來最顯著的長期成本效益。仲量聯行研究指出，視乎投資或升級的程度，投資於機電設備升級可節省10%40%的營運能源成本。

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仲量聯行：香港寫字樓裝修成本列亞太區第4位 平均每呎達$1000｜商廈市況

預期2025年的設計及建築成本將較去年顯著下調。

2025年寫字樓市場呈審慎樂觀趨勢

鑑於甲級寫字樓的供應缺口料將進一步擴大，市場將更著重於續租安排及升級現有租賃空間和物業作為替代方案。仲量聯行亦預計，隨著供應持續緊張，亞太區將出現更多合適的翻新改造項目。在當前經濟及地緣政治局勢不明朗的環境下，業主和租戶若能及早規劃租務安排並果斷投資現有物業，將更有利於妥善預算及管理相關成本支出。

仲量聯行發布的《全球寫字樓裝修成本指引》涵蓋來自全球40個國家、68個城市的數據，深入分析各地成本差異、成本推動因素、可持續裝修需求及市場情緒等重要趨勢。

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