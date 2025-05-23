仲量聯行：香港寫字樓裝修成本列亞太區第4位 平均每呎達$1000｜商廈市況

仲量聯行最新發布的《2025全球寫字樓裝修成本指引》顯示，2024年香港寫字樓的平均設計及建築成本橫行，平均每方呎133美元(每方呎約1,040港元)，於全球主要城市位列第28位，於亞太區位居第4位，僅次東京、新加坡及悉尼。 仲量聯行以一座位於核心商業區的現代化寫字樓作為標準項目，按統一規格對不同地區的裝修成本進行分析。結果顯示，紐約為全球裝修成本最高的市場，全球排列第16位的東京，平均設計及建築成本每方呎約224美元，為裝修成本為亞太區最高。

行業競爭加劇 料 2025 年建築成本下跌 仲量聯行香港項目發展服務部主管黃天賜表示，儘管去年勞工成本增加，但採購用料的成本橫行及工程項目的競爭加劇，導致去年香港寫字樓的設計及建築成本橫行。今年年初至今，裝修工程減少，令市場競爭進一步加劇，工程公司為投得項目願意調低競投價，預期此趨勢將延續至下半年，預期2025年的設計及建築成本將較去年顯著下調。 仲量聯行調查顯示，隨著寫字樓再度成為商業地產市場的關鍵資產，亞太區企業對增加裝修投資的意願領先全球，當中印度和澳洲分別有74%和72%的企業計劃在未來五年增加空間設計與裝修配置的投資，遠高於全球平均的59%。 仲量聯行表示，企業增加裝修投資的趨勢，受多項影響建築成本的宏觀經濟因素推動。以印度為例，儘管建築活動興旺，整體經濟保持增長，但盧比兌美元貶值（部分受美國關稅政策影響），導致進口建材成本持續上升。至於澳洲，儘管過去12個月通脹漸趨穩定，但勞動力短缺和市場競爭導致薪資增長，進一步推高建築業的勞動成本。 仲量聯行亞太區項目發展部執行董事總經理Martin Hinge表示，亞太區寫字樓的平均裝修成本為每方呎136美元，屬全球最低，雖較其他地區仍具競爭力，但企業日益重視科技整合與混合辦公模式，對優質辦公空間的投資亦相應增加。而且，這一趨勢方興未艾，區內對可持續發展方案和靈活辦公空間布局的需求不斷增長。

亞太區主要裝修成本：建築工程安全系統、 IT 及影音設備 值得留意的是，亞太區在影音與科技設備方面的投資高於其他地區，反映企業愈加重視科技應用，以提升效率並支援混合辦公模式。此外，除拉丁美洲外，建築工程成本在全球各地普遍為裝修費用中佔比最高的項目。

可持續發展成裝修規劃首要考量 甲級寫字樓持續供不應求，促使市場焦點轉向現有寫字樓及其對租戶及業主的長期價值。全球有66%企業計劃在未來五年增加對可持續發展績效的投資；其中印度的比例更高達77%。機電服務雖在可持續裝修中佔據較高成本（亞太區為26%），但這類前期投資可帶來最顯著的長期成本效益。仲量聯行研究指出，視乎投資或升級的程度，投資於機電設備升級可節省10%至40%的營運能源成本。