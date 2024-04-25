仲量聯行：3月寫字樓空置率上升至13.1% 中環租金跌幅最顯著｜商廈市況

整體甲級寫字樓市場在今年3月錄得13.72萬方呎正吸納量，主要由於部分新落成商廈獲預租的樓面得以落實。(資料圖片)

仲量聯行今日(25日)發表《香港地產市場觀察》報告指出，3月底整體市場空置率上升至13.1%，部分原因是灣仔太古廣場6座和黃竹坑偉華匯新商廈的落成。另外中環和灣仔/銅鑼灣的空置率分別上升0.1和0.3個百分點，而九龍東的空置率持續改善下跌0.5個百分點。

至於整體甲級寫字樓市場在今年3月錄得13.72萬方呎正吸納量，主要由於部分新落成商廈獲預租的樓面得以落實。

該行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，月内市場錄得的新租賃成交個案包括一家保險公司承租啟德AIRSIDE一層樓面，涉及建築面積53,600方呎，以滿足其業務擴張需求。同時也反映受惠於內地旅客回歸的保險公司仍是香港寫字樓的主要動力之一，對租賃需求有支持作用。