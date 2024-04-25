仲量聯行：3月寫字樓空置率上升至13.1% 中環租金跌幅最顯著｜商廈市況

仲量聯行今日(25日)發表《香港地產市場觀察》報告指出，3月底整體市場空置率上升至13.1%，部分原因是灣仔太古廣場6座和黃竹坑偉華匯新商廈的落成。另外中環和灣仔/銅鑼灣的空置率分別上升0.1和0.3個百分點，而九龍東的空置率持續改善下跌0.5個百分點。
至於整體甲級寫字樓市場在今年3月錄得13.72萬方呎正吸納量，主要由於部分新落成商廈獲預租的樓面得以落實。
該行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，月内市場錄得的新租賃成交個案包括一家保險公司承租啟德AIRSIDE一層樓面，涉及建築面積53,600方呎，以滿足其業務擴張需求。同時也反映受惠於內地旅客回歸的保險公司仍是香港寫字樓的主要動力之一，對租賃需求有支持作用。
3月整體市場租金按月下跌0.7%
鮑雅歷續指，寫字樓租賃市場略見改善跡象。今年第一季新簽訂租約佔有38%為面積2萬方呎以上的成交，較去年同期僅22%增加。第一季面積介乎2萬至5萬方呎的寫字樓租賃成交較去年同期增加，升幅為5%以內。保險、金融機構及國際品牌為首季主要的租賃需求動力。我們預期今年第二期將持續錄得大樓面租賃成交。
仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，3月整體市場租金按月下跌0.7%。主要分區市場中，中環和港島東租金分別下跌1.3%和0.6%，而灣仔/銅鑼灣和九龍東租金則上升0.1%。