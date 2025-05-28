仲量聯行：4月甲級寫字樓錄正吸納量 租金按月微跌0.5%｜樓市數據

仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，整體甲級寫字樓租賃市場於3月錄得負吸納量後，4月錄得39,700方呎的正淨吸納量。
整體空置率在4月份維持在13.7%的穩定水平，但分區表現不一。中環和港島東的空置率分別上升至11.7%和14.0%，主要由於早前企業整合與搬遷產生空置樓面。相比之下，灣仔／銅鑼灣、尖沙咀和九龍東的空置率分別按月下降0.3、0.4和0.3個百分點。
儘管寫字樓空置率維持穩定，4月份整體租金繼續呈下降趨勢，按月輕微下跌0.5%。中環錄得0.4%的輕微跌幅，而灣仔／銅鑼灣、港島東及九龍東其他主要分區市場各錄得0.6%的跌幅。這是自2022年5月以來連續第36個月租金下降。
金融保險教育業 寫字樓租賃需求升
寫字樓租賃需求主要由搬遷以辦公室升級的活動所帶動。其中，支付科技公司The Payment Cards Group Limited租用尖沙咀環球金融中心12,100方呎（建築面積），將從九龍東遷出並擴張。
仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷 (Alex Barnes)表示，個別行業的寫字樓租賃需求見上升，尤其金融、保險及教育行業，積極物色寫字樓空間。同時，市場不乏新供應，吸引不少租客為業務及人才需要遷往更佳質素的商廈，成為寫字樓市場的主要趨勢。
HIBOR回落有望改善住宅市場氣氛
住宅市場方面，仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，4月整體住宅成交量按月上升6.1%，其中二手市場成交量增至4,080宗，反映需求有所回暖。一手市場成交量雖下跌至1,614宗，惟在數個大型項目成功推出帶動下，銷售市場表現保持強勁。值得留意的是，截至5月26日香港銀行公會一個月期港元銀行同業拆息（HIBOR）較4月底下降3.36個百分點至0.59%，有助紓緩與HIBOR掛鈎的按揭借款人供樓壓力，為市場釋出利好訊號。若利率繼續下行，將有望進一步帶動住宅買賣市場氣氛。