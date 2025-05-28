仲量聯行：4月甲級寫字樓錄正吸納量 租金按月微跌0.5%｜樓市數據

仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，整體甲級寫字樓租賃市場於3月錄得負吸納量後，4月錄得39,700方呎的正淨吸納量。

整體空置率在4月份維持在13.7%的穩定水平，但分區表現不一。中環和港島東的空置率分別上升至11.7%和14.0%，主要由於早前企業整合與搬遷產生空置樓面。相比之下，灣仔／銅鑼灣、尖沙咀和九龍東的空置率分別按月下降0.3、0.4和0.3個百分點。

儘管寫字樓空置率維持穩定，4月份整體租金繼續呈下降趨勢，按月輕微下跌0.5%。中環錄得0.4%的輕微跌幅，而灣仔／銅鑼灣、港島東及九龍東其他主要分區市場各錄得0.6%的跌幅。這是自2022年5月以來連續第36個月租金下降。