企業動態｜中移動香港與羅氏集團合作 觀塘5G智慧商廈料明年開幕

中國移動香港(CMHK)今日(22日)宣布，與羅氏集團簽訂策略合作備忘錄，透過CMHK的iSolutions企業智能解決方案服務，為羅氏集團地產業務注入全面的5G智慧解決方案及基建，首個大型旗艦項目是攜手將前身是工業大廈的觀塘道350號，打造成集辦公大樓、商場及活動空間等用途於一身的九龍東新地標「KTR350」全新智慧商廈。

羅氏位於觀塘的全新5G智慧型商廈KTR350預計明年第四季正式開幕，樓高共29層，建築面積佔20萬方呎，屬集團於地產業務的科技旗艦項目。羅氏地產項目經理馬漢龍向傳媒稱，集團看好商廈前景，目前預期KTR350出租率約七成至八成，租金水平料與區內甲廈約50元至60元相若。

引入智慧停車場系統

CMHK iSolutions於KTR 350技術應用包括鋪設5G網絡，覆蓋大樓所有室內空間；引入智慧停車場系統，運用低耗電的5G NB-IoT網絡連接場內探測器，實現自動識別車牌、監測車位狀態及導航等功能。為KTR 350商場空間打造智慧洗手間，能夠實時監測各個樓層洗手間的空氣質量、使用率及消耗品補給等情況。

中國移動香港董事兼行政副總裁馬子斌表示，雙方合作能發揮雙方於5G科技和地產領域的專長，硬軟件相互配合，共同打造為大眾帶來革新及優質體驗的地產項目。

羅氏集團資訊科技總監劉則輝指，雙方合作將5G智慧解決方案及基建融入地產項目。引入5G企業解決方案，另一主要目的是憑藉科技應用減低碳排放，提升整體環保效能。集團今年推出「1.5度計劃」，以多項措施推動社會各界將全球升溫控制於攝氏1.5度之內。今後會與CMHK合作，將5G企業解決方案擴展至集團旗下海外廠房，實現智慧生產，提升業界環保表現。