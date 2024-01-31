企業訪問｜6項目在手 大嶼山嵐玥快登場 新藝料樓市穩 豪宅看高一線

樓市走勢疲弱下，豪宅市場仍見理想。作為新晉發展商的新藝控股，其執行董事陳思遠接受本報訪問時表示，息口料已見頂，估計年中開始減息，今年樓市走勢平穩，當中供應量較少的豪宅看高一線。集團部署以現樓形式推出大嶼山洋房新盤「嵐玥」，實用面積均逾5,600方呎，短期內上載售樓說明書。
2020年成立的新藝控股，目前手上持有6個豪宅項目，作為今年頭炮的「嵐玥」提供2幢獨立屋，採五房五套間隔，實用面積約5,650至5,670方呎，已獲批滿意紙，以招標形式現樓發售。同區大嶼山第738號項目現已完成封頂，提供約25幢洋房及獨立屋，實用面積約3,000至約5,000方呎，目標年內獲批滿意紙，亦部署以現樓形式推出。此外，大埔第241號項目預計提供約100間分層單位及洋房，暫未落實推售時間表。
寶翠灣1號租轉售 套現6420萬
另外3個為出租項目，包括坪洲「寶翠灣1號」提供40伙，去年底將其中10伙轉租為售，暫沽3伙套現約6,420萬元；餘下單位已全數租出。同區「悅晨灣」全數28伙亦已租出，暫未考慮轉售；兩項目每月租金收入共約80萬元。西貢「清水灣3號」涉8幢獨立屋，悉數租出，每月租金收入約320萬元。陳思遠指，集團著重項目擁大自然元素，有預留「彈藥」物色收購機會，金額未有透露，會傾向低密度地段、規模不太龐大項目。
盼政府全面撤辣 優化專才計劃
陳思遠稱，憧憬美國最快今年中減息，加上香港、內地等地的總存款額持續增加，反映不少資金正伺機尋覓投資機會，相信有利樓市走勢，最看好豪宅表現，市場需求大但盤源有限，尤其新盤洋房是「賣一件少一件」，豪宅項目有價有市。對於下月底出爐的《財政預算案》，他希望樓市可全面「撤辣」，同時繼續優化專才計劃，刺激樓市表現，料今年樓價可錄得升幅。