企業訪問｜6項目在手 大嶼山嵐玥快登場 新藝料樓市穩 豪宅看高一線

樓市走勢疲弱下，豪宅市場仍見理想。作為新晉發展商的新藝控股，其執行董事陳思遠接受本報訪問時表示，息口料已見頂，估計年中開始減息，今年樓市走勢平穩，當中供應量較少的豪宅看高一線。集團部署以現樓形式推出大嶼山洋房新盤「嵐玥」，實用面積均逾5,600方呎，短期內上載售樓說明書。

2020年成立的新藝控股，目前手上持有6個豪宅項目，作為今年頭炮的「嵐玥」提供2幢獨立屋，採五房五套間隔，實用面積約5,650至5,670方呎，已獲批滿意紙，以招標形式現樓發售。同區大嶼山第738號項目現已完成封頂，提供約25幢洋房及獨立屋，實用面積約3,000至約5,000方呎，目標年內獲批滿意紙，亦部署以現樓形式推出。此外，大埔第241號項目預計提供約100間分層單位及洋房，暫未落實推售時間表。