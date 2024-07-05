低價出擊｜柏蔚森I入場386萬平絕啟德

發展商繼續以超低價開盤！新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」昨首推60伙，採用150天現金優惠付款計劃享最高折扣18%，折實價386.4萬元起，屬啟德歷來首批新盤最平；折實平均呎價17,188元，亦為8年以來新低。
新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目首批單位實用面積234至512方呎，涵蓋15伙一房、38伙兩房及7伙三房，當中三房買家可獲車位認購權。單位折實價386.4萬至987.2萬元，折實呎價16,008至19,690元。入場單位為第6座2樓J室一房，實用面積234方呎，連30方呎平台，折實價386.4萬元，折實呎價16,513元。
首張價單「開森放暑價」表明有加價空間
遠東發展地產總裁方文昌形容首張價單為「開森放暑價」，定價已參考啟德臨海豪宅海景價，預告之後加推單位有加價空間。項目將於周六對外開放示範單位，並同步收票。另於周末安排5條穿梭巴士遍布港九新界接載市民前往售樓處。
「柏蔚森I」入場價較2017年龍譽推出的開放式單位入場價388.88萬元，再賣平2萬元；而折實平均呎價則屬啟德新盤歷來次低，僅次於2016年推售「港人港地」項目啟德1號，8年前推出首批110伙折實平均呎價14,471元。
特設兩年租金補貼 享7厘回報
為令新盤具有競爭力，發展商除採取低價推盤策略外，同時亦大搞噱頭。「柏蔚森I」是次推出「匠心租務安排」嶄新付款計劃，即類似租金回報保證的付款方法。買家選用150天優惠付款計劃，最高可獲樓價16%折扣，並獲發展商提供上述租務安排，租賃期為期兩年，年度租金為樓價3.5%，租金每半年繳付一次，即收樓後的兩年租約期內買家可「穩袋」7厘租金回報。發展商為買家提供指定租客，租期由相關住宅物業之轉讓契之日的翌日起計算。
以5座9樓B室為例，實用面積374方呎，折實價754.4萬元，以每年租金3.5厘計算，即兩年可收取52.8萬元租金，相當於月租2.2萬元，呎租58.8元。若買家於交樓前決定不選用有關租務安排，可獲樓價2%回贈。若在租約生效後取消，亦可獲最多1.5%回贈。