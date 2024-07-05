低價出擊｜柏蔚森I入場386萬平絕啟德

發展商繼續以超低價開盤！新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」昨首推60伙，採用150天現金優惠付款計劃享最高折扣18%，折實價386.4萬元起，屬啟德歷來首批新盤最平；折實平均呎價17,188元，亦為8年以來新低。

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目首批單位實用面積234至512方呎，涵蓋15伙一房、38伙兩房及7伙三房，當中三房買家可獲車位認購權。單位折實價386.4萬至987.2萬元，折實呎價16,008至19,690元。入場單位為第6座2樓J室一房，實用面積234方呎，連30方呎平台，折實價386.4萬元，折實呎價16,513元。

首張價單「開森放暑價」表明有加價空間 遠東發展地產總裁方文昌形容首張價單為「開森放暑價」，定價已參考啟德臨海豪宅海景價，預告之後加推單位有加價空間。項目將於周六對外開放示範單位，並同步收票。另於周末安排5條穿梭巴士遍布港九新界接載市民前往售樓處。 「柏蔚森I」入場價較2017年龍譽推出的開放式單位入場價388.88萬元，再賣平2萬元；而折實平均呎價則屬啟德新盤歷來次低，僅次於2016年推售「港人港地」項目啟德1號，8年前推出首批110伙折實平均呎價14,471元。