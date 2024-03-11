低價吸客｜收千八票 超額10倍 泰峯兩日逾1.7萬人次參觀

撤辣帶動樓市氣氛熱熾，王新興集團旗下九龍灣新盤「泰峯」首批168伙以折實均呎1.48萬元、九龍市區7年半以來新低出擊，成為市場焦點。上周六首度開放示範單位及收票，即吸引大批睇樓客出動，兩日累錄逾1.7萬人次參觀，市傳已收逾1,800票，超額近10倍。

王新興集團銷售總監陳芷湄表示，昨單日錄逾9,000人次參觀，周末兩日累計錄逾1.7萬人次參觀。現場所見，不少為家庭客及年輕客，為配合市場需求，最快本周初加推單位應市。該盤策略性合作夥伴新世界發展(017)旗下Vertical Journey Ltd總監黃浩賢指，不少參觀人士對三房單位甚具興趣，計劃稍後以招標形式發售此戶型單位。他稱，項目吸引大批睇樓客排隊參觀，並透露獲大手客入票，反映香港市民對樓市恢復信心，認為撤辣有正面影響，帶動市場氣氛。

該盤首批單位扣除最高23%折扣，折實價372.7萬至888.9萬，折實呎價12,979至16,161元，折實平均呎價14,808元，較同區於2021年底推出的「皓日」首批折實平均呎價21,548元，低約31.3%。

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