低價吸客｜Wetland Seasons Bay 首推3期78伙 10個月平3%

若對比第2期最後的3號價單折實平均呎價約15,018元，則低5.5%。新地副董事總經理雷霆表示，集團定價一向是市場及買家接受，通常首批單位定價較吸引，並形容今批單位屬「壓軸登場，機會不再」。今日起接受認購登記，現樓示範單位已開放予公眾參觀，預計最快下周開售。

新地代理總經理胡致遠稱，首批單位位處第6A及6B座，戶型涵蓋一房至三房，實用面積334至667方呎。扣除最高13.5%折扣，單位折實價496.8萬至981.31萬元，折實呎價13,008至16,347元。最低售價為6A座2樓B7室一房，面積356方呎，折實價496.8萬元，呎價13,955元。

今張價單設4種付款方法，當中「靈活Smart付款計劃」提供二按首3年定息計劃，二按貸款金額為最高樓價30%，而一按連二按貸款金額為最高樓價80%，最長還款年期為30年，首兩年定息2厘，第3年為2.5厘，餘下年期為P減2厘(P為5厘)；另「首置Smart付款計劃」及「Upgrade置Smart付款計劃」則分別提供樓價3.75%及9%的「印花稅直送」。