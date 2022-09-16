低價吸客｜Wetland Seasons Bay 首推3期78伙 10個月平3%

本港樓價指數跌勢未止，加上9月新盤銷情稍見放緩，發展商續採低價開盤策略吸客。新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期昨首推78伙應市，提供最高13.5%折扣，折實價496.8萬元起，折實平均呎價14,186元，相比去年11月推出的第2期首張價單約14,708元，低3.5%。
若對比第2期最後的3號價單折實平均呎價約15,018元，則低5.5%。新地副董事總經理雷霆表示，集團定價一向是市場及買家接受，通常首批單位定價較吸引，並形容今批單位屬「壓軸登場，機會不再」。今日起接受認購登記，現樓示範單位已開放予公眾參觀，預計最快下周開售。
新地代理總經理胡致遠稱，首批單位位處第6A及6B座，戶型涵蓋一房至三房，實用面積334至667方呎。扣除最高13.5%折扣，單位折實價496.8萬至981.31萬元，折實呎價13,008至16,347元。最低售價為6A座2樓B7室一房，面積356方呎，折實價496.8萬元，呎價13,955元。
今張價單設4種付款方法，當中「靈活Smart付款計劃」提供二按首3年定息計劃，二按貸款金額為最高樓價30%，而一按連二按貸款金額為最高樓價80%，最長還款年期為30年，首兩年定息2厘，第3年為2.5厘，餘下年期為P減2厘(P為5厘)；另「首置Smart付款計劃」及「Upgrade置Smart付款計劃」則分別提供樓價3.75%及9%的「印花稅直送」。
名日．九肚山新增展銷廳及雙優惠
另一邊廂，長江實業地產(1113)沙田名日．九肚山將於紅磡置富都會商場增設全新展銷廳，長實營業部首席經理郭子威指，參觀完畢後亦會安排專車接載準買家前往項目現場參觀示範單位；另特別推出限量豪華家具禮券優惠，今日起首6個簽署臨時買賣合約購買四房戶的買家，可獲總價值38萬元家具現金券。此外，準買家如今日起參觀展銷廳及現樓後，其本人或親屬成功購入單位，該單位買家可獲贈總值3萬元豐澤禮券的「智能新居禮遇」，名額20個，先到先得。長實高級銷售助理經理陳詠慈稱，項目迄今售出182伙，套現逾27億元。