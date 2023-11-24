低價奏效｜首日收票傳超額8倍 YOHO WEST預告最快今加推

「YOHO WEST」首張價單共280伙，若選用45天現金付款計劃最高享13.5%樓價折扣，折實價299.96萬元起，折實呎價10,000元起，折實平均呎價10,888元。該盤周三起開放示範單位，新地代理總經理胡致遠指，首日已錄逾4,000人次參觀，有見市場反應理想，最快今日加推單位應市。他稱，項目與家具品牌「Indigo Living」合作，首張價單均提供傢俬套餐優惠，按單位戶型及面積提供指定數量家具，涉及5件至16件。若買家不選用此傢俬套餐優惠，則可獲直減售價1萬元。

新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」首張價單以創近6年半全港新盤折實平均呎價新低出擊，成功引起市場關注。項目示範單位參觀情況踴躍外，市傳昨首日收票已錄約2,500票，以首張價單280伙計算，超額近8倍，發展商預告最快今日加推單位應市。

「YOHO WEST」昨日續現睇樓客排隊等候參觀示範單位人龍，睇樓客鄧先生(圓圖)表示，自己居於嘉湖山莊逾20年，覺得區內環境清靜，見項目價錢吸引，毗鄰巴士總站，交通便利，故預算約500萬元認購兩房單位作換樓之用。對於樓市，他認為仍有下跌機會，坦言「希望唔好跌得咁犀利」。

佳悅加推12伙一房 最平618萬

面對大型新盤快將推售，部分市區新盤突擊加推餘貨及落實開賣時間。其中由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產與宏達控股合作的深水埗「佳悅」即將現樓入伙，日前加推4號價單共12伙，全屬中高層一房，扣除最高4%折扣優惠，折實價約618.62萬至約636.67萬元，折實呎價21,406至22,498元；同時公布銷售安排，將於周六發售44伙。

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GREENWICH周日開賣18伙

恒基地產(012)紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」新加推6號價單共28伙，扣除最高10%折扣優惠，折實價447.03萬至689.31萬元，折實呎價17,462至23,117元，折實平均呎價約19,098元，較上月底加推的5號價單約19,668元，低約2.9%；並撥出當中18伙於周日開售，入場單位為6樓H室，實用面積256方呎一房，折實價447.03萬元，呎價17,462元。

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