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地產
2024-04-22 18:45:00

低價成交持續 杏花邨三房呎價低見1.2萬 4年慘輸110萬｜二手蝕讓

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杏花邨低層三房最新成交價725萬，呎價低見1.2萬元，屬蝕讓成交。

杏花邨低層三房最新成交價725萬，呎價低見1.2萬元，屬蝕讓成交。

港島區指標屋苑再錄低價成交，鐵路沿線屋苑杏花邨業主購入單位4年，帳面慘輸100萬元離場，期內跌價13%。世紀21物業(杏花邨)助理區域董事鄭智鐘表示，最新促成上杏花8座低層02室易手，單位實用面積596方呎，屬三房兩廳間隔，座向西南，景觀主要望園景。單位放盤長達一年多，初時叫價900萬元，最終以725萬元成交，期間大幅減價175萬元，減幅約19.4%，平均實用呎價12,164元。據了解，原業主於20203月才以835萬元購入上址，持貨僅4年便轉手，帳面損失110萬元，市值回落13%；如連同使費計算，料實際虧損約150萬元。
即睇柴灣杏花邨放盤(HOUSE730)

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