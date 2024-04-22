港島區指標屋苑再錄低價成交，鐵路沿線屋苑杏花邨業主購入單位4年，帳面慘輸100萬元離場，期內跌價13%。世紀21物業(杏花邨)助理區域董事鄭智鐘表示，最新促成上杏花8座低層02室易手，單位實用面積596方呎，屬三房兩廳間隔，座向西南，景觀主要望園景。單位放盤長達一年多，初時叫價900萬元，最終以725萬元成交，期間大幅減價175萬元，減幅約19.4%，平均實用呎價12,164元。據了解，原業主於2020年3月才以835萬元購入上址，持貨僅4年便轉手，帳面損失110萬元，市值回落13%；如連同使費計算，料實際虧損約150萬元。
即睇柴灣杏花邨放盤(HOUSE730)
低價成交持續 杏花邨三房呎價低見1.2萬 4年慘輸110萬｜二手蝕讓
港島區指標屋苑再錄低價成交，鐵路沿線屋苑杏花邨業主購入單位4年，帳面慘輸100萬元離場，期內跌價13%。世紀21物業(杏花邨)助理區域董事鄭智鐘表示，最新促成上杏花8座低層02室易手，單位實用面積596方呎，屬三房兩廳間隔，座向西南，景觀主要望園景。單位放盤長達一年多，初時叫價900萬元，最終以725萬元成交，期間大幅減價175萬元，減幅約19.4%，平均實用呎價12,164元。據了解，原業主於2020年3月才以835萬元購入上址，持貨僅4年便轉手，帳面損失110萬元，市值回落13%；如連同使費計算，料實際虧損約150萬元。