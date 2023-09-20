低價推盤｜入場呎價低見1.57萬 文曜蝕本價推31伙

面對市況回落，發展商繼續採低價推盤策略。建灝地產九龍城現樓項目「文曜」昨首推31伙，折實價598.8萬元起，折實呎價低見15,730元，折實平均呎價18,488元，較同區去年5月應市的新盤低25%。集團投資及銷售部董事鄭智荣指，首批以低於成本價發售，坦言「賣一件、蝕一件」，「賣大包、益買家」。
「文曜」首批實用面積379至904方呎，包括8伙一房、17伙兩房及6伙三房。一房及兩房設最高25%折扣，三房則為27%，折實價598.8萬至1,930.9萬元，折實呎價15,730至21,360元。入場單位為3樓D室一房，實用面積379方呎，折實價598.8萬元，呎價15,799元。
參考毗鄰的一手項目，「瓏碧」去年5月首推50伙，當時折實平均呎價約24,520元，貼近4年前、2019年推出的「瑧尚」首批折實平均呎價1.83萬元水平。鄭智荣稱，「文曜」每方呎成本為約20,600元，故屬「賣一件、蝕一件」，惟強調之後加推單位有加價空間。由於項目不受《一手住宅物業銷售條例》，即日起以先到先得方式接受買家預留單位，最快月內開售。
凱和山周六首賣168伙 折實價312萬起
路勁地產與深圳控股(604)合作的屯門掃管笏「凱和山」敲定周六首輪推售168伙，當中價單發售158伙；餘下10伙同日起招標推售，全屬第5座特色戶，涉及1伙連平台戶及9伙頂層連天台戶。
首輪價單發售單位實用面積291至700方呎，扣除最高18%折扣，折實價312.5萬至840.6萬元，折實呎價9,168至12,088元。首輪價單開售時段將分2節揀樓，優先進行的A節買家需購最少1伙指定三房或2至4伙該節出售的單位；B節買家可購1至2伙；項目將於周五截票。
必嘉坊3期合共套現逾26億
恒基地產(012)紅磡必嘉坊「BAKER CIRCLE」迄今推售合共3期，恒基物業營業(一)部總經理林達民稱，3期累售428伙，套現約26.1億元；最新第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」佔當中的89伙，吸金4.8億元。他續稱，第1期「必嘉坊．曦匯」料明年首季入伙。