低價推盤｜入場呎價低見1.57萬 文曜蝕本價推31伙

面對市況回落，發展商繼續採低價推盤策略。建灝地產九龍城現樓項目「文曜」昨首推31伙，折實價598.8萬元起，折實呎價低見15,730元，折實平均呎價18,488元，較同區去年5月應市的新盤低25%。集團投資及銷售部董事鄭智荣指，首批以低於成本價發售，坦言「賣一件、蝕一件」，「賣大包、益買家」。

「文曜」首批實用面積379至904方呎，包括8伙一房、17伙兩房及6伙三房。一房及兩房設最高25%折扣，三房則為27%，折實價598.8萬至1,930.9萬元，折實呎價15,730至21,360元。入場單位為3樓D室一房，實用面積379方呎，折實價598.8萬元，呎價15,799元。

參考毗鄰的一手項目，「瓏碧」去年5月首推50伙，當時折實平均呎價約24,520元，貼近4年前、2019年推出的「瑧尚」首批折實平均呎價1.83萬元水平。鄭智荣稱，「文曜」每方呎成本為約20,600元，故屬「賣一件、蝕一件」，惟強調之後加推單位有加價空間。由於項目不受《一手住宅物業銷售條例》，即日起以先到先得方式接受買家預留單位，最快月內開售。