低價效應｜問鼎今年票王 親海駅II 收逾萬飛 勢再加推

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」收票反應理想，市場消息指，3日已累收逾1萬票，勢成今年「新盤票王」。發展商乘勢加快推貨，兩日內兩度加推，昨再加推3號價單共128伙，折實價290萬元起，折實平均呎價14,806元，較首張價單14,997元，再低約1.3%，保持約7年來最低市區新盤開價。

營業部首席經理郭子威表示，新加推單位首度涉及第2B座，撇除樓層、戶型等因素，是次屬原價加推。他指出，若市場氣氛持續熾熱，不排除再度加推單位，最快周末進行首輪銷售。

該盤自上周四迄今已推出3張價單共382伙，佔該期單位總數658伙近六成。自上周六起收票，3日已累收逾1萬票，超額認購逾25倍；資料顯示，對上3日累收萬票新盤，追溯到2021年10月中洲置業的火炭星凱．堤岸，當時該盤3日累收約1.3萬票。至於今年「新盤票王」暫為新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期，3月份首輪開售截收10,691票。

營業經理陳詠慈稱，新加推單位包括22伙開放式、21伙一房、70伙兩房及15伙三房，實用面積210至707方呎。維持開放式至兩房提供最高18%折扣、三房最高19%折扣，折實價290萬至1,058.4萬元，折實呎價13,085至16,407元。入場單位為2B座1樓K室，實用面積210方呎開放式戶，折實價290萬元，呎價13,807元。

