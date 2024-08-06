新界區低密度住宅向來有捧場客，世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢逸瓏園第1座地下層B室，實用面積約667方呎，連約157方呎花園，望內園景，最新以850萬元沽出，呎價約12,744元。 參考匯豐銀行對單位網上估價為819萬元，即最新成交價較估價高約3.8%。不過，按原業主於2015年買入價1,049萬元計算，持貨約8年，現轉售帳面要虧損199萬元，物業期內貶值約19%。 過去一年內僅錄 3 宗二手買賣 翻查資料，計及上述成交，逸瓏園由去年8月迄今，一年內僅錄得3宗二手買賣，當中兩宗屬帳面虧損個案，蝕幅分別為8%及19%，另一宗成交帳面獲利約7%離場。

馬灣珀麗灣兩房呎價 1 萬有找 馬灣珀麗灣新近有兩房單位以呎價不足1萬元易主，市場消息指，珀麗灣1期9座高層H室，實用面積約537方呎，兩房間隔，原開價538萬元，最後以507萬元易手，呎價約9,441元。 參考是次成交單位對落一層的H室，實用面積及間隔相若，去年12月以516萬元售出，同類單位造價相隔8個月賣平9萬元。