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地產
2025-01-06 19:00:00

低密度溱林套三房 輕奢歐陸風家居 5分鐘到洪水橋站｜有樓睇

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長方形大廳附有歐陸風白色組合櫃，配以水晶燈點綴，新淨又實用。

長方形大廳附有歐陸風白色組合櫃，配以水晶燈點綴，新淨又實用。

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入伙11年的溱林，屬於洪水橋北新發展片區， 位置鄰近輕鐵洪水橋站，是區內較具規模的屋苑之一。項目採分層單位及獨立洋房的融合設計，合共提供逾230伙單位，實用面積介乎分層435方呎至洋房4,816方呎不等。現時屋苑有一伙低層套三房放盤，全屋裝修十分新淨，採低調的白色現代歐陸風設計，配合屋苑周邊的低密度綠化設計，構建出一個溫馨又優雅的家！

飯廳足夠擺放4人長方形餐枱椅，仍有不少活動空間。

飯廳足夠擺放4人長方形餐枱椅，仍有不少活動空間。

間隔四正空間大 環境寧靜

上述放盤為溱林7座低層B室，實用面積808方呎，採三房連套房間隔，最新叫價920萬元，平均實用呎價11,386元。單位間隔屬於四正實用型，廳大房亦大，而且全屋精緻裝修，簡約的歐洲風設計及傢具，保養相當新淨，買家幾乎可即買即住。此外，溱林為低密度住宅，屋苑有不少綠化空間，而距離最近的鐵路站為輕鐵洪水橋站，步程約5分鐘，附近亦有巴士前往元朗、屯門及佐敦等地區，日常出入尚算方便。

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玄關以歐陸風屏風櫃作分隔，配以碎花牆紙點綴，新淨度高。 主人套房可三邊下床，活動空間多。 其中一間睡房面積闊落，窗外綠化多，感覺舒適。 單位附帶不少訂製傢俬，新淨實用。 主人套房的浴室為光廁，面積不細小。 大而長的廚房，備餐空間多。 廚房空間大，並設有工人房及小露台。 單位平面圖。 洪水橋溱林交通算便利，位置鄰近港鐵洪水橋站，步程只需約5分鐘。

放盤單位資料

物業名稱：
地址：洪水橋洪順路18
發展商：新世界
樓齡：11
放盤單位：7座低層B (物業編號：CVO286)
叫價：920萬元
實用面積：808方呎 / @11,386
間隔：三房 (1套房)
VR睇樓：https://tinyurl.com/64z3ht5n
查詢電話：6895 0867 (中原地產北部都會洪水橋分行 陳先生)

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