低密度溱林套三房 輕奢歐陸風家居 5分鐘到洪水橋站｜有樓睇

入伙11年的溱林，屬於洪水橋北新發展片區， 位置鄰近輕鐵洪水橋站，是區內較具規模的屋苑之一。項目採分層單位及獨立洋房的融合設計，合共提供逾230伙單位，實用面積介乎分層435方呎至洋房4,816方呎不等。現時屋苑有一伙低層套三房放盤，全屋裝修十分新淨，採低調的白色現代歐陸風設計，配合屋苑周邊的低密度綠化設計，構建出一個溫馨又優雅的家！

間隔四正空間大 環境寧靜 上述放盤為溱林7座低層B室，實用面積808方呎，採三房連套房間隔，最新叫價920萬元，平均實用呎價11,386元。單位間隔屬於四正實用型，廳大房亦大，而且全屋精緻裝修，簡約的歐洲風設計及傢具，保養相當新淨，買家幾乎可即買即住。此外，溱林為低密度住宅，屋苑有不少綠化空間，而距離最近的鐵路站為輕鐵洪水橋站，步程約5分鐘，附近亦有巴士前往元朗、屯門及佐敦等地區，日常出入尚算方便。

放盤單位資料 物業名稱：

地址：洪水橋洪順路18號

發展商：新世界

樓齡：11年

放盤單位：7座低層B室 (物業編號：CVO286)

叫價：920萬元

實用面積：808方呎 / @11,386元

間隔：三房 (1套房)

VR睇樓：https://tinyurl.com/64z3ht5n

查詢電話：6895 0867 (中原地產北部都會洪水橋分行 陳先生)