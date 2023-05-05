住宅供應｜上月4項目申請預售 涉4067伙 日出康城第13期規模最大

其餘2個項目分別為中信泰富(267)大坑道135號項目，提供114伙；以及香港房屋協會的觀塘安禧街21號資助房屋項目，提供1,403伙。

地政總署最新公布，4月份合共4個項目申請預售樓花同意書，合共涉及4,067伙。規模最大為信和置業(083)、嘉里建設(683)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期，項目分為第13A期及第13B期發展，兩期分別提供1,284及1,266伙，總伙數共為2,550伙。

天璽．海第 1 期獲批預售

上月只有1個項目批出預售，為新鴻基地產(016)啟德天璽．海第1期，涉及256伙。據發展商早前表示，部署6月以招標形式推售，項目預計關鍵日期為2025年10月31日，樓花期長約29個月。

天璽．海合共提供439伙，實用面積約1,100至2,200方呎的四房標準戶型佔發展項目整體單位逾70%，另設23伙特色單位，其中8伙更配備私人泳池，最大單位實用面積逾4,600方呎。

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