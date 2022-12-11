住宅供應｜港鐵小蠔灣第1期即將招標 料提供最多1600伙

鄧智輝(左)表示，小蠔灣項目第1期將於明日(12日)起推出招標，預計提供約1,200至1,600伙，期望給予發展商較多的彈性。

港鐵(066)小蠔灣項目第1期上周四(8日)截收發展意向書，物業及國際業務總監鄧智輝表示，項目將於明日(12日)起推出招標，預計提供約1,200至1,600伙，期望給予發展商較多的彈性。

鄧智輝：發展商不是開荒牛 是飲頭啖湯

項目合共收到33份意向書，被問及面對近期樓市氣氛回落，會否影響最終接獲的標書數量，鄧智輝就未有為此作揣測，強調發展商對市況相當熟悉，自己會「計數」。他認為，小蠔灣項目具有優質的地理環境、完善的交通網絡，並有學校等完善的社區配套設施，坦言發展商「絕對不是開荒牛，而是飲頭啖湯。」

鄧智輝指，若按小蠔灣項目第1期預計最快2030年落成，按此推算如發展進程順利，預期中標發展商，最快可於2027年至2028年間進行預售；而小蠔灣港鐵站及商場亦預計於2030年啟用。

據報整個小蠔灣發展項目補地價涉逾86億元，鄧智輝對此不作回應，重申補地價金額考慮港鐵公司需要用龐大投資搬遷車廠、興建新的鐵路站、為東涌綫沿線鐵路設施所需的配合更改工作等因素。