住宅供應｜6盤上月申預售 伙數見3個月高 新界區為主

近月一手交投增多，同時增強發展商推盤意欲，積極申請預售。地政總署今日(6日)公布，8月接獲6宗預售樓花同意書申請，涉及3,341伙，較7月的1,154伙，大增2,187伙或約1.9倍，見3個月以來最多，當中4伙屬新界區。

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期及第3期，分別提供408伙及565伙，預計入伙日期同為明年6月30日，樓花期長約10個月。

至於由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路站柏瓏第2期亦有份入紙申請預售，提供680伙，預計於2025年3月18日落成。泛海國際(129)元朗洪水橋滙都第2期，涉402伙，預計關鍵日期為2024年10月31日。

啟德涉2項目 樓花期最長49個月

另外，啟德繼續有新項目申請預售，分別為新鴻基地產(016)位於協調道10號第2期，共584伙；以及中海外啟德第4E區1號項目，提供702伙，預計關鍵日期為2026年9月30日，樓花期長達49個月。

截至上月，滾存待批預售項目為42個，單位數目為20,578伙，較7月的20,222伙，增356伙或約1.8%。

兩盤撤回申請 情況罕見

不過，上月有兩個項目撤回預售申請，情況屬近年罕見。新地啟德承豐道26號第1期，涉299伙，新地副董事總經理雷霆回應傳媒查詢時指，純粹配合政府程序要求。另原由高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有的何文田傲玟，涉381伙，7月再度申請預售，惟已於上月撤回。發展商解決，由於項目已於8月底取得滿意紙，故有關預售申請自動失效，目前正安排於30日內向項目買家發出收樓通知書。

3盤獲批預售 合共2305伙

獲批預售方面，上月共3盤合共2,305伙，較7月的1,620伙，按月多685伙或42%。由嘉華、會德豐及中海外合作發展的啟德承豐道15號第2期，涉1,121伙。另為新地屯門NOVO LAND第1B期及天水圍Wetland Seasons Bay第3期，分別提供800及384伙。