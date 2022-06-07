熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證 賞你遊 新盤 報稅 姜濤 猴痘 烏克蘭局勢 周顯
返回
地產
2022-06-07 19:08:46

住宅供應｜7盤上月申請預售共3844伙 啟德日出康城有份！

分享：
住宅供應｜7盤上月申請預售共3844伙 啟德日出康城有份！

住宅供應｜7盤上月申請預售共3844伙 啟德日出康城有份！

自本港第五波新冠肺炎疫情緩和後，發展商加快推盤步伐，積極為旗下項目申請預售樓花同意書。地政總署最新公布，5月份有7個項目新申請預售樓花同意書，共涉3,844伙，較上月的821伙，大增近3.7倍或3,023；其中啟德及日出康城的項目，已合共佔2,456伙。

涉及伙數最多為會德豐地產、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的啟德承豐道15號第二期，涉1,121伙，預計落成日期為20252月，樓花期長達33個月。

至於即將有新項目應市的將軍澳日出康城，會德豐為第12期申請預售樓花，分為第12A期及第12B期，分別提供650伙及685伙，前者預計落成日期為2025630日，樓花期長約36個月；後者預計落成日期為2025731日，樓花期長約37個月。

其他申請預售項目方面，包括泛海集團(129)元朗洪水橋項目命名為滙都，第一期提供623伙，預計落成日期為20241031日；新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第三期，涉384伙，預計落成日期為明年331日；星星地產元朗「After The Rain」，提供335伙，發展商早前透露計劃下半年應市，主打一房戶，佔全盤逾40%，預計落成日期為20231231日；九龍倉(004)九龍半山龍翔道188號豪宅項目第三期，提供46伙，預計落成日期為2024630日。

現時累積待批預售樓花單位數目增至24,605伙，涉及46份申請。

住宅供應｜7盤上月申請預售共3844伙 啟德日出康城有份！ 住宅供應｜7盤上月申請預售共3844伙 啟德日出康城有份！ 住宅供應｜7盤上月申請預售共3844伙 啟德日出康城有份！
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受