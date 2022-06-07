住宅車位市況｜5月整體住宅車位登記錄876宗 創5個月新高

車位有價有市，隨著近月樓市氣氛回暖，5月份住宅車位買賣登記亦創新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，5月整體住宅車位買賣登記（包括一手及二手）錄876宗及14.41億元，較4月份的425宗及6.72億元，各急升1.1倍，宗數創2021年12月的1,010宗後的5個月新高，金額則創2022年1月的17.24億元後4個月新高。此外，4月期間陸續有車位拆售項目沽清，並於5月份登記中反映，所以推高登記量。

疫情緩和 新盤車位交投急增

一手登記方面，5月份錄233宗及4.93億元，較4月份的81宗及1.27億元，分別彈升1.9倍及2.9倍，宗數及金額齊創2022年1月的320宗及8.33億元後4個月新高，反映疫情緩和下，發展商積極推售新盤車位，以致一手交投單月急升。至於二手登記，5月份錄643宗及9.48億元，較4月份的344宗及5.45億元，分別大升86.9%及73.9%，宗數則創2018年7月的741宗後46個月新高，而金額創2021年8月的11.98億元後9個月新高，反映二手車位備受買家追捧。

地區統計方面，新界區是5月份整體住宅車位買賣登記之集中地，錄498宗及6.77億元，其次是香港區，錄201宗及3.66億元，九龍區則錄177宗及3.98億元。另外，5月份車位登記較多的屋苑是新都城，錄148宗及2億元，其次是太古城，錄82宗及1.68億元，啟德嘉峰匯則錄49宗及1.44億元。