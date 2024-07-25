住宅銀主盤存量第2季回升近一成 港島區逾2千萬豪宅增倍半｜樓市數據

近年整體經濟環境持續下行，加上息率高企，令銀主盤數量持續增加。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截止今年6月，住宅銀主盤存量共230個，比上季的207個增加23個或11.1%)，當中公私住宅均上升，公營房屋存量增幅，更明顯較私樓高。此外，除1,000至2,000萬元樓價物業存量下跌外，所有價值均錄得升幅，預期第3季銀主盤存量將會續升，有機會重上去年底257個的水平，但升幅温和。

今年第2季私人住宅銀主盤存量有170個，較上季157個增加13個或8.3%，其中公營房屋存量佔60個，比上季錄50個增加10個或20%，並且回升至去年12月的高水平。若私人住宅按銀主放盤價劃分，不同價值新增銀主盤升幅均達近五成或以上，其中700萬至1,000萬元及500至700萬元之增幅最高，達106%及75%。由於售出數量大致抵消新增數量，故除700萬至1,000萬元及500萬至700萬元銀主盤存量升逾10%，其餘價值升幅均少於6%。

就分區而言，港島區第2季新增私人住宅銀主盤升幅最大為放盤價2,000萬以上，達1.75倍，並只有一宗在期內售出，為灣仔York Place高層A室，實用面積1,500方呎，原業主於2011年以5,628萬元一手買入，最終成交價4,100萬元，帳面蝕幅為27%，故銀主盤存量亦大增1.5倍。

至於九龍區新增私人住宅銀主盤集中2,000萬以下，500萬至2,000萬元增幅達一倍以上，當中700萬至1,000萬元售出量略為遜色，致存量升幅達83%。而2,000萬以上新增銀主盤增幅最少，售出量更大幅高於新增量，亦致存量下跌近三成，是九龍唯一下跌的類別。

新界區方面，新增私人住宅銀主盤集中1,000萬以下，並以500至700萬元增幅最高，達86%，致存量升近三成；而700萬至1,000萬元及2,000萬元以上的存量則下跌。