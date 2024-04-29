住宅銀主盤存量首季跌近兩成 料次季將回升｜樓市數據

撤辣後樓市回暖，帶動銀主盤成交量亦急增。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年首季住宅銀主盤存量連升3季後明顯回落，截止3月份存量共207個，比上季的257個存量減少50個或19.5%；同時公私住宅均下跌，私人住宅存量減幅較公營房屋略高，而2,000萬以上私人住宅銀主盤增幅最少，售出量不俗，致存量減幅達27%，當中主要來自新界區，存量減幅最高，達64%。不過，4月起二手成交開始放緩，她相信第2季銀主盤存量將會回升。

私人住宅按銀主放盤價劃分，除1,000至2,000萬元銀主盤存量不變外，不同價值均錄得跌幅，其中700萬至1,000萬及2,000萬元以上私人住宅銀主盤存量縮減較高，達27%；500萬以下、500萬至700萬元分別亦減少22%及18%。至於2,000萬以上私人住宅銀主盤，首季增幅僅錄13%，增幅為5個價格類別之中最低，1,000至2,000萬元的增幅則最高，達59%。

此外，放盤價2,000萬以上的私人住宅銀主盤存量，由上季30個明顯下跌27%至22個。若以分區計，新界區首季未有新增銀主盤，但期內售出7個銀主盤，故存量大減64%至4個；港島及九龍區首季2,000萬以上銀主盤增幅輕微，因售出量等同或大於增幅，故港島存量持平，九龍則錄得下跌。