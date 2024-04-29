住宅銀主盤存量首季跌近兩成 料次季將回升｜樓市數據

撤辣後樓市回暖，帶動銀主盤成交量亦急增。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年首季住宅銀主盤存量連升3季後明顯回落，截止3月份存量共207個，比上季的257個存量減少50個或19.5%；同時公私住宅均下跌，私人住宅存量減幅較公營房屋略高，而2,000萬以上私人住宅銀主盤增幅最少，售出量不俗，致存量減幅達27%，當中主要來自新界區，存量減幅最高，達64%。不過，4月起二手成交開始放緩，她相信第2季銀主盤存量將會回升。
私人住宅按銀主放盤價劃分，除1,000至2,000萬元銀主盤存量不變外，不同價值均錄得跌幅，其中700萬至1,000萬及2,000萬元以上私人住宅銀主盤存量縮減較高，達27%；500萬以下、500萬至700萬元分別亦減少22%及18%。至於2,000萬以上私人住宅銀主盤，首季增幅僅錄13%，增幅為5個價格類別之中最低，1,000至2,000萬元的增幅則最高，達59%。
此外，放盤價2,000萬以上的私人住宅銀主盤存量，由上季30個明顯下跌27%至22個。若以分區計，新界區首季未有新增銀主盤，但期內售出7個銀主盤，故存量大減64%至4個；港島及九龍區首季2,000萬以上銀主盤增幅輕微，因售出量等同或大於增幅，故港島存量持平，九龍則錄得下跌。
康樂園銀主洋房蝕幅逾五成 首季最傷
今年首季售出2,000萬以上的私人住宅銀主盤共錄12宗，逾九成單位在2000年至2017年期間買入，其中有8宗上手買入為一手，7宗的成交價低於業主買入價，蝕幅全部近兩成以上。至於蝕幅最多的首3個銀主盤，包括大埔康樂園第三街一洋房，實用面積2,526方呎，原業主於2015年以4,200萬元買入，其後銀主創興於2022年8月以4,200萬元放盤，最終成交價僅2,000萬元，帳面蝕幅高達52%。
另外，中環君珀高層B室，實用面積2,392方呎，原業主於2012年以約1.51億元一手買入，其後銀主HSBC於2021年7月以8,330萬元放盤，最終成交價7,225萬元，帳面蝕幅同樣高達52%。而何文田天鑄7座中層C室，實用面積1,581方呎，原業主於2017年以6,616.2萬元一手買入，其後銀主南洋銀行於2023年10月以3,800萬元放盤，最終成交價3,920萬元，帳面蝕幅為41%。
至於放盤價1,000至2,000萬元的私人住宅銀主盤存量，是唯一沒有錄得跌幅的價格組別。港島、九龍及新界區增幅最高均為1,000至2,000萬元，增幅分別為60%、50%及67%，又由於首季售出數量僅抵消新增數量，導致各區存量均只能與上季持平。
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