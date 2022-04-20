住得好丨家居裝修要注意！油漆顏色物料成分你要知

如果地板、磁磚、傢俬是一間屋的靈魂， 油漆就可以形容為一間屋的身體。因為油漆是將整間屋的設計布局，區域分間以至每一個角落包起來。無論是全新裝修，抑或翻新舊居，很多時都會涉及到油漆工序，因為透過油牆已經可以令單位有煥然一新的感覺。大部份人想施工質素理想，都會找油漆師傅施工，而如果想慳錢，有人會選擇DIY自己動手，但當走進油漆舖，發現油漆種類五花八門，又應該點樣選擇？
室內環境宜選乳膠漆
好師傅不時都會接到一些客人查詢，希望只做油漆工程翻新單位，始終不是所有客人都有預算及需要做「全爆」裝修。甚至好師傅見過一些客人即使做全爆裝修，戶主亦堅持油漆工序不靠裝修師傅，要自己DIY，認為落手落腳幫屋企裝修更有滿足感。
但市面上油漆牌子及種類眾多，價錢差異亦可以很大，由200元至2000元一罐都有，是否選擇愈貴的油漆，質量就愈有保證，一般消費者又應該怎樣選擇？
點圖看油漆顏色與物料對採光的影響：
小孩家庭可考慮兒童漆或環保漆
好師傅認為，消費者最重要是清楚髹油的地方以及了解自己的需要，假如是室內環境如單位牆身及天花，就應該選擇乳膠漆，現時市場上的乳膠漆全屬水性油漆，水性油漆以水稀釋，氣味比較溫和及毒性較低，適合室內環境選用。較為熱門的品牌如立邦、多樂士等等，這些這品牌自家都有推出一些「金裝」「五合一」系列，已經有最基本的防霉、防潮、耐擦、抗甲醛等功能，對一般用家而言已十分足夠。
如果有特別需要，例如家庭有小孩，希望有更安全的家居環境，可以考慮兒童漆或者是環保漆，兒童漆有抗污功能，即使小孩百厭不慎弄污家中牆身，亦較容易清洗。另外，消費者亦要小心被「環保」標籤產品誤導， 選購環保油漆前要留意產品是否採用天然成分而製造， 產品功能是否對環境有幫助，以及質量是否對人體無害。
現時市場上已出現有天然成份所製造的優質環保漆例如 Airlite, Graphenstone, Nippon Paint立邦兒童漆，能改善空氣質量，都是適合對化學敏感、 過敏的人使用，這些品牌聲稱其油漆具備淨化空氣功能、超低VOC、消除細菌、甚至可以反射陽光熱力，但這類多功能油漆的價錢自然較貴，預算足夠的戶主可以考慮（上述提及的油漆CoCoMall 一站式百貨平台有售）。
雖然都是藍色，但選擇與整體設計上有兩種感覺：
啞面漆容易隱藏牆身瑕疵
另外要留意的是，油漆亦會根據反光程度，分為光面、半光啞及啞面。愈不反光的油漆，就愈善於隱藏牆身瑕疵，啞面漆是廳、房牆身及天花的標準選擇，因其帶出的陰影效果，令視覺上較為舒適。
講到尾，消費者最重要是認清自己的需要，揀選合適的油漆，如果油漆工程搵裝修師傅施工，報價單理應已包括基本油漆物料，如對油漆款式有特別要求就要另外加錢，緊記事前跟師傅溝通清楚。而其實在油漆工序之中，油漆物料價錢佔整個工序只佔小部份，工序的多與少（例如「鏟底」抑或「唔鏟底」）及油漆師傅的人工，才是佔油漆工程費用最大部份。
題目由編輯所擬，原題為：油漆款式五花八門 一般消費者應該點揀？