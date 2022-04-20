住得好丨家居裝修要注意！油漆顏色物料成分你要知

如果地板、磁磚、傢俬是一間屋的靈魂， 油漆就可以形容為一間屋的身體。因為油漆是將整間屋的設計布局，區域分間以至每一個角落包起來。無論是全新裝修，抑或翻新舊居，很多時都會涉及到油漆工序，因為透過油牆已經可以令單位有煥然一新的感覺。大部份人想施工質素理想，都會找油漆師傅施工，而如果想慳錢，有人會選擇DIY自己動手，但當走進油漆舖，發現油漆種類五花八門，又應該點樣選擇？

室內環境宜選乳膠漆

好師傅不時都會接到一些客人查詢，希望只做油漆工程翻新單位，始終不是所有客人都有預算及需要做「全爆」裝修。甚至好師傅見過一些客人即使做全爆裝修，戶主亦堅持油漆工序不靠裝修師傅，要自己DIY，認為落手落腳幫屋企裝修更有滿足感。

但市面上油漆牌子及種類眾多，價錢差異亦可以很大，由200元至2000元一罐都有，是否選擇愈貴的油漆，質量就愈有保證，一般消費者又應該怎樣選擇？