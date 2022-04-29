住得好丨將軍澳南豐廣場三代同堂　600呎空間多種風格完美融合

替一個三代同堂的家庭裝修並不是容易的事，每個成員都有獨特的喜好及需要。今次的單位，在米白色的簡約基調之上，混合了粉色系顏色作配搭，增添夢幻兼活潑的感覺；另外又在不同區域採用了歐陸休閒及現代簡約兩種風格，成就了這個兼具實用性的「混搭風」家居。
3房單位 6人居住 裝修風格迎合各人需要
今次裝修的個案，一共有6人居住（包括傭工），裝修時亦巧妙地照顧了這個三代同堂家庭的需要。首先，在單位的規劃設計上作出了改動，單位的間隔屬於鑽石型客廳，最大缺點是客廳三尖八角，於是戶主在客廳造地台增加儲物空間，拉直了客廳，方便擺放梳化及電視，並在電視櫃後造了儲物室，視覺上更加舒服，地台上的屋型儲物櫃，亦增添了玩味，透白的窗紗亦增加了光線的輕盈感。
客廳區域其實也是客人今次裝修最滿意的地方，除了拉直了鑽石廳的視覺之外，電視牆亦結合了木紋及木條子兩種材質，豐富了層次感，而儲物室亦大大增加了收納的空間，至於靠近窗台的地台亦有足夠的空間給予小孩閱讀及玩耍，變成了他們的小天地，至於全屋鋪了暖木色木紋磚，極具質感。
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拉直鑽石廳 電視櫃背後藏儲物室增收納空間
各間睡房亦照顧了不同家庭成員獨特要求，主人睡房訂造了地台床，有收納雜物的作用，令空間保持簡潔企理，牆上就髹上了淺粉紅色，營造夢幻的感覺；至於兩位小孩的睡房訂造了上下架床，並透過粉藍色增添活潑氣氛，衣櫃用了雪花作裝飾做點綴；至於另一間睡房設計上就簡約平實，作為老人家的寢室，每個空間都有各自成員的專屬風格，亦顯出了戶主的用心配搭及品味。
廚房的位置戶主亦花了很多心思做配搭，希望能夠帶出休閒歐陸式的感覺，廚櫃用了白色及淺綠色飾面，檯面就用了帶木紋的物料，鋪陳出大自然悠閒的氣氛，配搭相當得宜好看。
而兩間浴室都有兩種截然不同的設計風格，其中一間用了橙紅色及花磚作為牆磚，引人注目，散發夢幻少女的氣息；至於另一間浴室就鋪了水泥紋的牆磚，走黑白簡約風，現代感較重。
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據戶主指，今次裝修工程前期工序包括清拆、水電、泥水及油漆工程是由平台轉介的師傅承辦，期間師傅亦相當有責任感，價錢亦公道，至於訂造傢俬的公司則是由朋友轉介，有信譽，出來的成品亦十分滿意。
單位：將軍澳南豐廣場
面積：實用659平方呎
總費用：
38萬（裝修工程費）
24萬（訂造傢俬）
14萬 （面料費用，包括潔具、磁磚等）
13萬（傢俬電器）
（題目由編輯所擬，原題為600呎單位三代同堂 一招拉直鑽石廳兼有收納空間）