住得好丨將軍澳南豐廣場三代同堂　600呎空間多種風格完美融合

替一個三代同堂的家庭裝修並不是容易的事，每個成員都有獨特的喜好及需要。今次的單位，在米白色的簡約基調之上，混合了粉色系顏色作配搭，增添夢幻兼活潑的感覺；另外又在不同區域採用了歐陸休閒及現代簡約兩種風格，成就了這個兼具實用性的「混搭風」家居。

3房單位 6人居住 裝修風格迎合各人需要

今次裝修的個案，一共有6人居住（包括傭工），裝修時亦巧妙地照顧了這個三代同堂家庭的需要。首先，在單位的規劃設計上作出了改動，單位的間隔屬於鑽石型客廳，最大缺點是客廳三尖八角，於是戶主在客廳造地台增加儲物空間，拉直了客廳，方便擺放梳化及電視，並在電視櫃後造了儲物室，視覺上更加舒服，地台上的屋型儲物櫃，亦增添了玩味，透白的窗紗亦增加了光線的輕盈感。

客廳區域其實也是客人今次裝修最滿意的地方，除了拉直了鑽石廳的視覺之外，電視牆亦結合了木紋及木條子兩種材質，豐富了層次感，而儲物室亦大大增加了收納的空間，至於靠近窗台的地台亦有足夠的空間給予小孩閱讀及玩耍，變成了他們的小天地，至於全屋鋪了暖木色木紋磚，極具質感。