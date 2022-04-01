住得好丨屯門華都花園30萬裝修　80後情侶愛巢在家也可打卡？

80後情侶花30萬裝修費為單位「大改造」 一對80後的年青人，兩年前成功在屯門區的華都花園成功上車，花了約31萬元裝修費為單位「大改造」，裝修成簡約具時尚感的家居，裝修最大的亮點是走廊位置Z形的嵌入式燈帶，極具未來感。 單位實用面積414平方呎，間隔是2房。不過，由於買入的單位內櫳已經十分殘舊，戶主亦擔心有漏水的問題，於是決定「砍掉重練」，並重新布局配合自己居住的需要。 點圖看單位裝修前的情況：

據戶主指，自己是裝修的新手，缺乏經驗，起初搵了十多間裝修公司報價再格價，但發現部份裝修公司提供的報價單缺乏標準及不太清晰，沒有列明細節。而經平台轉介的師傅，有完工保障，令戶主比較有信心。此外，戶主亦十分關注裝修師傅的手工，師傅亦願意讓戶主參觀過往裝修過的單位，交樓質素好，裝修期間戶主亦積極每晚上單位跟進進度，萬一有問題便即時向裝修師傅提出，盡快解決，裝修過程期間亦沒有遇到大問題，順利完工。 戶主沒有指定的裝修風格，但希望單位能夠簡單舒服之餘，亦要有品味。顏色上主要用白、灰及木色做配搭，選擇十分穩陣。而間隔上，就做了不少改動，例如原本「梗廚」格局，改成了U字型的開放式廚房，令客飯廳的空間感擴大，牆身用了幾何圖形的牆磚作為點綴。另外，原本浴室的面積亦較細，亦透過拆牆並在細房中「偷位」，擴大了浴室的空間。

客飯廳及走廊設計 而客飯廳的電視特色牆，則用了藝術漆，油成一幅淺灰色的水泥牆，最特別的是戶主跟女朋友一起DIY而成，令他們相當有滿足感。而配合天花的黑色射燈，滲出輕微的工業風。 戶主喜歡透過不同的燈飾，令屋企更有空間感及光猛，而單位最特別的地方，是在走廊位置裝了Z形的嵌入式的線條燈，出黎的效果十分型格，具未來感，而在走廊、廚房、廁所、企缸及天花位置，都加裝了不同的燈帶，令單位更具時尚感。