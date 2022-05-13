住得好丨木紋磚極受歡迎　八成人揀內地磚的理由是……

地磚至今仍然是最受歡迎的地板材料，特別是近年大熱的木紋磚，而一講起地磚，最多人會問到底揀內地磚（又或稱大陸磚）還是歐洲磚好？ 每當走進地磚店舖，擺在眼前的絕大部份都是木紋磚，木紋磚近年成為大熱，至今仍然是最多人選擇鋪設的地磚款式。地磚受歡迎不是沒有原因，款式多、易打理及好保養已是最大的賣點，但缺點是硬身，跌倒會特別疼痛，如果家中有老人家或者小孩，就要考慮這個因素，另外地磚觸感較冷，有鋪過地磚的住戶，在寒冷的天氣時就更會感受到。

內地磚最平30元一呎 歐洲磚貴2倍或以上 不過地磚仍然最多人選擇，一談起鋪木紋磚就會問一個問題，到底揀內地磚還是歐洲磚好？兩者最大的分別是價錢以及紋理技術。香港市面上的名牌內地磚，又以佛山磚最常見，最平大約30元一呎，至於歐洲磚就以意大利、西班牙為主，最平大約60元一呎，最貴可以200元一呎，跟內地磚相比，價錢可以貴2倍以上。假設一個400呎的單位，以鋪設1200*200mm 的木紋磚為例，以最平的內地磚計算，單計買磚的價錢約11500元左右；同一個面積及磚的尺寸，歐洲磚的物料價錢要23000元，這還未計算裝修師傅鋪工的成本。 除了價錢之外，紋理技術亦是兩者最大的差異，木紋磚的花紋是印刷而成，故此每款變化有限，愈便宜的磚，變化就愈少，鋪砌出來的重複機會較高，一般內地磚最多只有8款變化，而歐洲磚普遍有10款以上，個別極端更做到100款以上。 即睇單位示範：