住得好丨木紋磚極受歡迎　八成人揀內地磚的理由是……

地磚至今仍然是最受歡迎的地板材料，特別是近年大熱的木紋磚，而一講起地磚，最多人會問到底揀內地磚（又或稱大陸磚）還是歐洲磚好？
每當走進地磚店舖，擺在眼前的絕大部份都是木紋磚，木紋磚近年成為大熱，至今仍然是最多人選擇鋪設的地磚款式。地磚受歡迎不是沒有原因，款式多、易打理及好保養已是最大的賣點，但缺點是硬身，跌倒會特別疼痛，如果家中有老人家或者小孩，就要考慮這個因素，另外地磚觸感較冷，有鋪過地磚的住戶，在寒冷的天氣時就更會感受到。
內地磚最平30元一呎 歐洲磚貴2倍或以上
不過地磚仍然最多人選擇，一談起鋪木紋磚就會問一個問題，到底揀內地磚還是歐洲磚好？兩者最大的分別是價錢以及紋理技術。香港市面上的名牌內地磚，又以佛山磚最常見，最平大約30元一呎，至於歐洲磚就以意大利、西班牙為主，最平大約60元一呎，最貴可以200元一呎，跟內地磚相比，價錢可以貴2倍以上。假設一個400呎的單位，以鋪設1200*200mm 的木紋磚為例，以最平的內地磚計算，單計買磚的價錢約11500元左右；同一個面積及磚的尺寸，歐洲磚的物料價錢要23000元，這還未計算裝修師傅鋪工的成本。
除了價錢之外，紋理技術亦是兩者最大的差異，木紋磚的花紋是印刷而成，故此每款變化有限，愈便宜的磚，變化就愈少，鋪砌出來的重複機會較高，一般內地磚最多只有8款變化，而歐洲磚普遍有10款以上，個別極端更做到100款以上。
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600呎以下中小型單位 有5至8款紋理變化已足夠
那花紋又是否愈多愈好？又不一定。香港住宅以中小型單位為主，假設是600呎以下的單位，有5至8款的花紋其實已經夠用；而如果是600呎以上，甚或是過千呎以上的大單位，有愈多的花紋，款式更多，看上去就較多變化，不易沉悶。正所謂「百貨應百客」，先了解自己的需要（如單位大細），亦根據自己的預算做選擇，想裝修一個靚單位，不一定要買最名貴的物料才可達成。
據好師傅的經驗及非正式統計，選擇鋪木紋磚的客戶，大約有8成的客人會選擇內地磚，價錢故然是很重要的因素，其次是，其實現時的內地磚的質素已十分不錯，不用太擔心質量的問題。
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本文題目由編輯所擬，原文題目為：木紋磚揀內地磚定歐洲磚？ 睇價錢仲要睇紋理