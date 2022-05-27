住得好丨海典居過千呎海景大屋 全屋大翻新 變身時尚溫馨安樂窩

今次介紹的海典居過1,000呎的3房單位戶主，已經在此居住十多年，裝修已經逐漸殘舊，於是花費了60多萬，決定進行全屋翻新，提升生活品質，將舊屋重新裝修設計成甚有格調的溫馨安樂窩。

過千呎海景大屋重新裝修設計 4口家庭生活品質大提升

馬鞍山海典居位於海邊，能夠望到遼闊的海景亦是最大的賣點，今次介紹的單位戶主，一家四口已經住了十多年，當年買入單位樓價大約600多萬，雖然樓價已經升值了不少，但戶主亦捨不得搬離舊屋，而單位內櫳逐漸殘舊，於是決定重新翻新舊屋。

地板重鋪石紋地磚 時尚感十足

大廳原先鋪設木地板，翻新後決定重鋪灰色石紋地磚，配合白色的牆身，和諧感十足，客廳及飯廳，分別各吊一盞球形吊燈和燈泡形吊燈，點綴了整個大廳，引人注目。曲尺形的廚房闊落，戶主選擇了啞面的白色及深灰色的上下廚櫃做對比色，形式層次感。