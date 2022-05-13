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2022-05-13 11:00:00

住得好丨深井800呎單位採無印風格設計　建立貓主子安樂窩

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住得好丨深井800呎單位採無印風格設計　建立貓主子安樂窩

香港生活節奏速，但只要回家看見家中主子休閒自在，一切煩惱彷彿煙消雲散。

這個位於深井近800呎的單位屬於一對夫婦和他們的三寵物所擁有。身為忠心耿耿的貓奴，屋主居家環境以主子的需求為先。而鑑於屋主夫婦特別鍾情於日本無印風格的簡約設計本地設計公司MAD Studio Limited總監Alvin Cheng決定為他們打造一個既人性化，又能兼顧主子生活的日式家居環境。Alvin表示：「我們強調寵物和整體家居格的協調性，即使抽走寵物，空間亦不會得突兀。」

強調寵物傢具和整體家居風格的協調性，即使抽走寵物傢具，空間亦不會顯得突兀。

三房改為兩房兼開放式廚房

讓三位主子擁有更寬敞和充裕的活動空間，設計師將原本的三房改為兩房兼開放式廚房格局，騰出更多實用空間。而主人房和客廳之間增設了趟門以劃分區域，開放式廚房同樣設有玻璃趟門，可阻隔煮食時的油煙異味，保持空間的通透感之餘，又可保持空間整潔。

整個空間由不同種類的木質傢具交織而成，例如淺暖色的玄關線條裝飾、木製餐桌和電視櫃，以及櫻桃木色的座椅、長凳和及腰書櫃，配以色木紋的收納櫃和櫥櫃，營造樸實無華和舒適自然的家居氛圍。

為配合屋主的生活習慣，設計師特別為單位增添智能家居元素，包括投影機及可智能遙控的電動窗簾，讓屋主享受更優質的觀影體驗。

貓主子設足夠運動空間

主子們喜歡留在家中，因此充足的運動空間不可或缺設計師特意在主活動區域加入不少人貓共享空間，包括飯桌旁專供貓咪使用的跳架飯桌下大地色的吊床、檯米色貓抓墊，以及電視櫃旁放置直立式貓排架，無一不是專為主子而設，十分貼心，相信能讓牠們健康快樂成長。

由於貓隻天性喜愛磨牙和撲抓，一旦咬斷或纏繞外露的電線，後果不堪設想。因此客廳採用特別的書櫃配置，讓屋主整齊地收納家中電線，確保主子安全，同時保持家中外觀整潔。

Alvin指：「由於屋擁有三隻貓，如何在家居加入寵物飲水機和貓砂盤而不影響空間美觀亦是考量之一。」設計團隊事先預留較隱蔽的空間放置寵物用具，例如在梳化底擺放個食器，既方便主子進食，又能避免食物弄污地板，影響整體觀感。

溫暖和諧的空間設計不但充分展現日式簡約風，更心照顧到屋主和寵物日常生活的細節。即使配合寵物用具，亦不失人性化設計，保持和諧協調的家居氛圍，讓屋主和主子們同構建美好回憶。

題目由編輯所擬，原文連結為：日式簡約風塑造深井800呎貼心貓居

作者：美好家居Home Journal

亞洲設計界權威《美好家居》秉持著過去40 年來的專業經驗，一直把「家」視為生活中的核心價值，致力為世界各地的居家空間帶來國際性視野與人文關懷。 

我們以中、英文雙語的精萃文字、極富美感的編排，為屋主、創意家們提供設計靈感，更將每個空間背後的規劃理念與精神做出最完美的詮釋與呈現。 

《美好家居》從獨特的視角切入，涉及家居裝潢、室內設計、藝術、文化和旅遊等領域，再轉化成美化生活環境的元素，並期許成為專業人士、頂尖設計師和品味家分享美好經驗的專屬媒介與平台。

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