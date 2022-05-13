住得好丨深井800呎單位採無印風格設計　建立貓主子安樂窩

這個位於深井近800呎的單位屬於一對夫婦和他們的三隻寵物所擁有。身為忠心耿耿的貓奴，屋主要求居家環境以主子們的需求為先。而鑑於屋主夫婦特別鍾情於日本無印風格的簡約設計，本地設計公司MAD Studio Limited總監Alvin Cheng決定為他們打造一個既人性化，又能兼顧主子生活的日式家居環境。Alvin表示：「我們強調寵物傢具和整體家居風格的協調性，即使抽走寵物傢具，空間亦不會顯得突兀。」

強調寵物傢具和整體家居風格的協調性，即使抽走寵物傢具，空間亦不會顯得突兀。

三房改為兩房兼開放式廚房

為了讓三位主子擁有更寬敞和充裕的活動空間，設計師將原本的三房改為兩房兼開放式廚房格局，以騰出更多實用空間。而主人房和客廳之間增設了趟門以劃分區域，開放式廚房同樣設有玻璃趟門，可阻隔煮食時的油煙異味，保持空間的通透感之餘，又可保持空間整潔。

整個空間由不同種類的木質傢具交織而成，例如淺暖色的玄關線條裝飾、木製餐桌和電視櫃，以及櫻桃木色的座椅、長凳和及腰書櫃，配以灰色木紋的收納櫃和櫥櫃，營造樸實無華和舒適自然的家居氛圍。

為配合屋主的生活習慣，設計師特別為單位增添智能家居元素，包括投影機及可智能遙控的電動窗簾，讓屋主享受更優質的觀影體驗。