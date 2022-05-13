住得好丨深井800呎單位採無印風格設計　建立貓主子安樂窩

香港人生活節奏急速，但只要回家看見家中主子休閒自在，一切煩惱彷彿煙消雲散。
這個位於深井近800呎的單位屬於一對夫婦和他們的三隻寵物所擁有。身為忠心耿耿的貓奴，屋主要求居家環境以主子們的需求為先。而鑑於屋主夫婦特別鍾情於日本無印風格的簡約設計，本地設計公司MAD Studio Limited總監Alvin Cheng決定為他們打造一個既人性化，又能兼顧主子生活的日式家居環境。Alvin表示：「我們強調寵物傢具和整體家居風格的協調性，即使抽走寵物傢具，空間亦不會顯得突兀。」
三房改為兩房兼開放式廚房
為了讓三位主子擁有更寬敞和充裕的活動空間，設計師將原本的三房改為兩房兼開放式廚房格局，以騰出更多實用空間。而主人房和客廳之間增設了趟門以劃分區域，開放式廚房同樣設有玻璃趟門，可阻隔煮食時的油煙異味，保持空間的通透感之餘，又可保持空間整潔。
整個空間由不同種類的木質傢具交織而成，例如淺暖色的玄關線條裝飾、木製餐桌和電視櫃，以及櫻桃木色的座椅、長凳和及腰書櫃，配以灰色木紋的收納櫃和櫥櫃，營造樸實無華和舒適自然的家居氛圍。
為配合屋主的生活習慣，設計師特別為單位增添智能家居元素，包括投影機及可智能遙控的電動窗簾，讓屋主享受更優質的觀影體驗。
為貓主子設足夠運動空間
主子們喜歡留在家中，因此充足的運動空間不可或缺。設計師特意在主活動區域加入不少人貓共享空間，包括飯桌旁專供貓咪使用的跳架、飯桌下的大地色的吊床、檯腳的米色貓抓墊，以及電視櫃旁放置直立式貓排架等，無一不是專為主子而設，十分貼心，相信能讓牠們健康快樂成長。
由於貓隻天性喜愛磨牙和撲抓，一旦咬斷或纏繞外露的電線，後果不堪設想。因此客廳採用特別的書櫃配置，讓屋主可整齊地收納家中電線，確保主子安全，同時保持家中外觀整潔。
Alvin指：「由於屋主擁有三隻貓，如何在家居加入寵物飲水機和貓砂盤而不影響空間美觀，亦是考量之一。」設計團隊事先預留較隱蔽的空間放置寵物用具，例如在梳化底擺放三個食器，既方便主子們進食，又能避免食物弄污地板，影響整體觀感。
溫暖和諧的空間設計不但充分展現出日式簡約風，更貼心照顧到屋主和寵物日常生活的細節。即使配合寵物用具，亦不失人性化設計，保持和諧協調的家居氛圍，讓屋主和主子們同構建美好回憶。
題目由編輯所擬，原文連結為：日式簡約風塑造深井800呎貼心貓居