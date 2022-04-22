住得好丨牆身顏色大學問　納米樓如何透過油漆變大屋？

上次談到應該如何挑選油漆，今次跟大家分享下應該如何挑選油漆的顏色，以及牆身顏色的禁忌。其實牆身顏色的配搭大有學問，挑選得宜絕對可以幫家居大大加分。
香港的住宅空間偏細，近年有很多「納米盤」，甚至是「龍床盤」落成，實用面積只有100多平方呎。如果不想每日回到家中如住監倉，油漆的顏色，最好以白、淺為主，有放大家居的感覺。相反暖色系的顏色例如紅、黃雖然有喜慶愉快的感覺，但若使用在狹小的房間的牆上，反而會產生壓迫感。
先想定裝修風格 再決定顏色
有人擔心揀錯顏色會破壞屋企的風格與感覺，於是退而求其次，選擇最保守的白色，但全屋白色，又難免會單調乏味。其實只要掌握一些重點，挑選適當的顏色可以提升家居的質感。
住戶最重要要決定好自己想要的裝修風格，如果偏好現代簡約風，就應該選擇黑、白、灰的色彩，如果喜歡居所有大自然的感覺，適宜揀選大地色調的顏色，例如米色、駱駝色；家中有小朋友想增添活潑感，可適量加粉藍、粉綠、粉黃，並用單牆作為裝飾。
點圖放大睇粉色牆靚靚裝修：
港人最常用白、木及灰色
早前Pantone 公布了2022年度代表色是「長春花藍」，在冷調的紫藍色中帶有活潑的紫紅色基調，適當採用下，每日回到家中時，心情都會愉快放鬆一點，裝修時不妨參考一下。不過提一提，家居油漆工程師傅報價一般只包油3種顏色，若然住戶選多於3種，價錢會有輕微的增加。
至於香港人油漆最普遍用甚麼顏色？好師傅早前做過一次大數據的統計，透過通訊軟件抽樣寄出300份網上問卷，並成功收回82位業主回覆，有74%受訪者家居使用了白色，49%人曾選用木色，亦有41%選用灰色，都是較為百搭易襯的家居裝修顏色。
點圖放大睇黑白灰及大地色系顏色裝修：
燈光顏色亦會影響牆身的顏色觀感
當挑選好牆身的顏色並髹完油後，才發覺跟心中所想的不一樣，因出現色差而煩惱。好師傅早前驗樓的時候，就有客人指牆身的顏色與色板挑選的顏色不同，歸咎師傅買錯油漆顏色，但我們經過儀器測試之後，又發現牆身顏色其實色板的顏色相同。 原因不外乎與我們挑選油漆時，用色板選色，細小的色板當放大至牆身後，感覺會截然不同。
由於牆身是垂直的，好師傅建議當選擇油漆顏色時，將油漆的色板放直觀看，應該會較為準確。另外亦要留意的是，色彩亦會因為室內的燈光明暗，而有「溝淡」或者「加深」的效果，這些因素亦要留意。