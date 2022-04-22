住得好丨牆身顏色大學問　納米樓如何透過油漆變大屋？

上次談到應該如何挑選油漆，今次跟大家分享下應該如何挑選油漆的顏色，以及牆身顏色的禁忌。其實牆身顏色的配搭大有學問，挑選得宜絕對可以幫家居大大加分。

香港的住宅空間偏細，近年有很多「納米盤」，甚至是「龍床盤」落成，實用面積只有100多平方呎。如果不想每日回到家中如住監倉，油漆的顏色，最好以白、淺為主，有放大家居的感覺。相反暖色系的顏色例如紅、黃雖然有喜慶愉快的感覺，但若使用在狹小的房間的牆上，反而會產生壓迫感。

先想定裝修風格 再決定顏色

有人擔心揀錯顏色會破壞屋企的風格與感覺，於是退而求其次，選擇最保守的白色，但全屋白色，又難免會單調乏味。其實只要掌握一些重點，挑選適當的顏色可以提升家居的質感。

住戶最重要要決定好自己想要的裝修風格，如果偏好現代簡約風，就應該選擇黑、白、灰的色彩，如果喜歡居所有大自然的感覺，適宜揀選大地色調的顏色，例如米色、駱駝色；家中有小朋友想增添活潑感，可適量加粉藍、粉綠、粉黃，並用單牆作為裝飾。